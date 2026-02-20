CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a detaliat, într-un comunicat de presă transmis pe 20 februarie, situația „critică a deficitului de resurse umane la nivelul instanțelor”. Potrivit CSM, în acest moment a fost identificat un deficit de 15% în rândul judecătorilor, mare parte dintre posturile vacante fiind la nivelul judecătoriilor și tribunalelor.

„Datele concrete arată că sistemul judiciar se confruntă cu un număr din ce în ce mai ridicat de cauze, a căror complexitate este în creștere, în timp ce resursele umane înregistrează un deficit îngrijorător”, este concluzia apelului lansat de CSM.

Deficit de judecători de 15%

Consiliul Superior al Magistraturii arată că deficitul de judecători este de 15%, în condițiile în care există 759 de posturi vacante dintr-un total de 5071.

Cele mai multe posturi vacante se regăsesc la judecătorii și tribunale, potrivit datelor furnizate de CSM.

„Cele mai multe posturi vacante sunt la nivelul tribunalelor, respectiv 397 de posturi vacante din schema naţională şi 33 din fondul de rezervă, urmate de judecătorii, cu 324 de posturi vacante din schemă şi 16 din fondul de rezervă”, potrivit unui comunicat transmis vineri, 20 februarie, de Consiliul Superior al Magistraturii.

„Numărul grefierilor este complet insuficient”

În același timp, CSM mai arată că „numărul grefierilor este complet insuficient față de dimensiunea volumului de activitate al instanțelor judecătorești”.

Forul superior al magistraturii subliniază că a cerut, încă din 2019, înființarea a peste 4.500 de posturi suplimentare de grefier.

CSM mai susține că a prezentat această situație Guvernului de atunci, care a promis o suplimentare anuală de 200 de posturi de grefier, însă executivul a făcut o singură suplimentare în acest sens, în anul 2020.

Potrivit reprezentanților magistraților, CSM a reluat discuțiile pe această temă cu Ministerul Justiției în anul 2023 și a obținut un acord pentru înființarea a 600 de noi posturi de grefier.

„În mod constant, lună de lună, ultima dată în luna februarie 2026, Consiliul a revenit către Ministerul Justiţiei cu solicitarea de înfiinţare a celor 600 posturi de grefier cu studii superioare, măsură care reprezintă în continuare o prioritate. Toate demersurile realizate de Consiliu în acest sens au fost ignorate”, mai arată CSM.

CSM a cerut Guvernului să permită angajarea de asistenți ai judecătorului

CSM mai arată că a solicitat Guvernului, în anul 2026, să crească numărul maxim de posturi la nivelul instanțelor judecătorești, în așa fel încât să creeze noi posturi de asistent al judecătorului la nivelul curților de apel, tribunalelor și tribunalelor specializate.

În acest sens, CSM propunea ca un asistent să lucreze cu trei judecători.

„Solicitarea Consiliului este justificată de necesitatea implementării unor soluții practice și funcționale pentru deblocarea situației în care se află instanţele judecătoreşti. În condițiile creșterii constante a numărului de dosare, este evident că efortul imens al judecătorilor trebuie susținut prin personal de suport, pentru care, de altfel, există reglementare legală, în art. 150 din Legea nr. 304/2022, din păcate doar formală, pentru că este ignorată, ca în multe alte situații”, potrivit CSM.

