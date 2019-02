CTP: Comisia LIBE a înțeles că atacul reprezentanților puterii la adresa lui Kovesi e de fapt un atac împotriva UE

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 votul din Comisia LIBE a Parlamentului European, în urma căruia Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc în cursa pentru șefia Parchetului European.

„Cei din Comisia LIBE au înțeles două lucruri: că Laura Codruța Kovesi are o experiență de luptă sub presiune, în condiții foarte dificile, la nivel înalt, pe care onorabilul altfel candidat francez nu o are, de aceea au considerat-o mai potrivită.

În al doilea rând, mai important, au înțeles din tot ce s-a întmplat în sală ieri că atacul din partea reprezentanților puterii din România la adresa Laurei Codruța Kovesi nu este numai împotriva d-nei Kovesi - și nici măcar în primul rând împotriva d-nei Kovesi -, ci împotriva Uniunii Europene, împotriva structurilor europene, venind în consonanță cu toate acțiunile de felul acesta ale puterii de la București de până acum”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Întrebat ce înseamnă acest vot pentru România, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Care Românie? În momentul asta avem cel puțin două Românii. Avem niște români care o insultă din toate pozițiile pe d-na Kovesi, care mai nou, sub conducerea ideologului de la Belgrad, dl Ghiță (Sebastian Ghiță, n.r.), e decretată dna Kovesi ca fiind reprezentanta conspirației europene la nivel înalt împotriva României. Ăsta e pasul următor, dacă Europa a acceptat-o pe d-na Kovesi, atunci ea este trădătoare de țară și complice cu această conspirație a Europei împotriva României.

Și există și alți români care consideră că d-na Kovesi, prin propriile puteri, făcând față unor atacuri îngrozitoare din partea propriului guvern, așa cum au spus parlamentarii europeni, a reușit să se impună în această bătălie și a reprezentat România cu cinste. Sunt cei care se simt mândri că sunt români împreună cu d-na Kovesi. În acest moment nu sunt reconciliabile aceste două Românii”, a mai spus jurnalistul.

