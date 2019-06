Cum a aflat Viorica Dăncilă că Liviu Dragnea merge la închisoare: „Vă dați seama că a fost o lovitură”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că era la Guvern și discuta cu miniștrii despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare atunci când a a aflat despre condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

„Eram la Guvern împreună cu miniștrii. Discutam despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Discutam cu miniștri când am primit vestea. Vă dați seama că a fost o lovitură. Pierderea alegerilor și imdiat a doua zi arestarea președintelui partidului”, a declarat Viorica Dăncilă, luni seară la TVR 1.

Preeșdintele interimar al PSD a adăugat că a convocat Comitetul Executiv deoarece fără implicare imediată partidul ar fi riscat să se scindeze.

„Atunci am dat telefon și am convocat CEx pentru că era necesară implicarea, era necesar să chemi liderii ca partidul să nu se scindeze. Am convocat CEx. M-am întâlnit și cu deputații și senatorii PSD. Am avut o întâlnire și cu Călin Popescu Tăriceanu, cu cei de la ALDE. A trebuit să ne repliem imediat, pentru că nu era timp de pierdut. Nu. Ultima discuție cu Liviu Dragnea am avut-o seara”, a completat Dăncilă.

Aceasta a mai spus că Liviu Dragnea era un foarte bun organizator, ca lider al PSD, însă a observat și la mitingul partidului de la Iași, din perioada campaniei electorale, când s-a văzut ura oamenilor față de președintele formațiunii.

„Liviu Dragnea, ca și lider de partid, era un foarte bun organizator. Ca și om politic avea această înclinare de a știi unde să meargă. Din păcate, s-a acumulat multă ură. Nu știu. Poate și noi am cultivat-o. Dar am văzut doar ură. Am fost și la Iași și am încercat să vorbesc cu oamnii de acolo. Oamenii aceia urau foarte mult și orice le-am fi spus. Eram în locul în care s-a desfășurat acea reuniune și le spuneam colegilor din Guvern că pe mine mă cutremură atâta ură și modul în care se raportează la președintele partidului iar acest lucru se va răsfrânge pe partid. Și, din păcate, așa a fost”, a mai afirmat Dăncilă.