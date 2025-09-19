Cum a încercat directorul interimar de la SC Apa Brașov SA să rămână în funcție. DNA l-a reținut pe Liviu Cocoș

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au reținut pe Liviu Cocoș, directorul interimar al Companiei Apa Brașov și vicepreședinte al filialei județene a PNL. Acesta este acuzat că ar fi încercat să obțină fraudulos postul de director general al companiei.

Dosarul Direcției Naționale Anticorupție, în care a fost reținut Liviu Cocoș, are legătură cu procedura de selecție a directorului general al companiei Apa Brașov SA.

Cocoș, care ocupa interimar acest post, ar fi încercat să fraudeze procedura de selecție, ca să poată fi ales pe un mandat plin.

Astfel, procurorii susțin că acesta le-ar fi promis reprezentanților unei companii care se ocupa independent cu această procedură de selecție că vor primi contracte publice din partea Apa Brașov SA dacă îl vor alege pentru un mandat plin.

Pe lângă acest lucru, Cocoș ar fi angajat o rudă a președintei Consiliului de Administrație al companiei Apa Brașov SA, Carmen Țop Ferghete, în schimbul susținerii pentru procedura de selecție a directorului general.

În același timp, o altă persoană despre care procurorii susțin că avea influență în Consiliul de Administrație al companiei Apa Brașov SA, Liviu Dragomir, ar fi fost angajată de Liviu Cocoș pe un post de consilier tehnic, tot în schimbul susținerii.

„În realizarea demersului infracțional, suspectul Cocoș Liviu ar fi fost ajutat de suspecta Suciu Mirela (n.r. șefa Departamentului de resurse umane din cadrul companiei)”, mai subliniază procurorii.

Pe lângă reținerea lui Liviu Cocoș, procurorii DNA i-au pus sub urmărire penală pe Liviu Dragomir (pentru trafic de influență), Carmen Țop Ferghete (luare de mită), Mirela Suciu (complicitate la cumpărare de influență și cumpărare la dare de mită) și pe reprezentanții companiei SC Ewora Resurse Umane SRL.

Liviu Cocoș este acuzat de cumpărare de influență și dare de mită.

