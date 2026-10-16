Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu

Tribunalul București a publicat motivarea în dosarul lui Călin Georgescu, decizie prin care judecătorul l-a trimis în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar DIICOT a înaintat un apel.

Unul dintre argumentele importante regăsite în motivarea Tribunalului București este că Georgescu a avut câteva luni în care a fost liber, fără măsuri preventive în celelalte dosare în care este cercetat. Practic, judecătorul de la Tribunalul București subliniază că în tot acest timp, Georgescu ar fi putut să plece din țară și să nu se mai întoarcă, însă nu a făcut acest lucru. Mai mult, atunci când a plecat, a revenit ulterior și s-a prezentat la solicitarea autorităților, relatează Ioana Corneev, jurnalistă Digi24.

În această motivare mai vedem că nu există indicii că Georgescu ar fi încălcat regulile controlului judiciar sau că ar fi evitat să se prezinte în fața anchetatorilor.

Judecătorul a ținut cont și de faptul că acuzațiile vizează infracțiuni economice, deci fără violență, dar a ținut totodată cont și de vechimea faptelor.

Un alt argument este că pericolul pentru ordinea publică se poate diminua în timp. Cu alte cuvinte, magistratul consideră că simplul fapt că o persoană a fost arestată nu justifică menținerea acestei măsuri la nesfârșit, trebuie însă să existe motive concrete pentru care arestul preventiv să fie în continuare necesar.

Iată, pe baza acestor argumente, magistratul de la Tribunalul București susține că arestul la domiciliu ar putea fi suficient pentru ca procesul să se desfășoare în condiții normale și pentru a reduce riscul ca inculpatul să fugă sau să comită alte infracțiuni.

Atenție însă, această motivare a judecătorului nu înseamnă automat că măsura a fost deja schimbată definitiv, vorbim practic despre această decizie care nu este executorie.

Situația juridică depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla după judecarea contestației făcută de procurorii DIICOT, abia atunci vom afla dacă Georgescu rămâne în spatele gratiilor, în arest preventiv, sau va merge acasă în vila din Mogoșoaia pentru a sta în arest la domiciliu.

Editor : Liviu Cojan