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Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă

Matthew Garvey Data publicării:
2026-05-14-2298
Procurorul Teodor Niță sosește la Parchetul General din București, 14 mai 2026. Inquam Photos/ George Călin
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Din articol
Procurorul ar fi cerut să fie informat despre tot ce se întâmplă în Portul Constanța Dosar penal fabricat pentru schimbarea din funcție a șefului de la Garda de Coastă

Procurorul Teodor Niță ar fi fabricat un dosar penal doar pentru a schimba din funcție un șef de la Garda de Coastă, pe care îl avertizase în trecut să nu schimbe nimic în ceea ce privește controalele autorităților din Portul Constanța și îi ceruse să îl informeze constant cu privire la ce se întâmplă în Port, au precizat surse judiciare pentru Digi24.ro. 

Una dintre infracțiunile pentru care procurorul constănțean Teodor Niță a fost trimis în judecată (în dosarul în care a fost trimis în judecată și procurorul Gigi-Valentin Ștefan) este cea ce cercetare abuzivă.

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Din comunicatul oficial al procurorilor Parchetului General, reiese că Teodor Niță, „cu intenție, a ticluit probe nereale prin coordonarea activităților de luare și modificare a conținutului declarațiilor unor martori” și ar fi „falsificat declarațiile altor martori”. 

„Astfel, conduita procurorului a compromis legalitatea și loialitatea administrării probelor, ca principii care guvernează desfășurarea procesului penal, afectând posibilitatea aflării adevărului judiciar și derulării echitabile a procesului penal, urmărind producerea unor consecințe juridice defavorabile persoanei cercetate”, potrivit procurorilor Parchetului General.

Procurorul ar fi cerut să fie informat despre tot ce se întâmplă în Portul Constanța

Cel vizat de „cercetarea abuzivă” a procurorului constănțean este Silviu Adrian Sima, care între 2016 și ianuarie 2025 a fost șef al Serviciului Prevenire și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Gărzii de Coastă.

  • Între 2018 și 2022, Silviu Adrian Sima a fost detașat la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (cunoscută drept Secția Specială, SIIJ), iar în mai 2022 s-a întors în funcția de șef serviciu la Garda de Coastă.
  • În perioada în care Sima a fost detașat la SIIJ, funcția lui a fost ocupată de Petrică Baicam, la care vom reveni.

Potrivit unor surse judiciare, în 2022, la scurt timp după ce Sima s-a întors în funcția ocupată la Garda de Coastă, acesta a fost chemat de Teodor Niță la o întâlnire, în separeul unei spălătorii auto din Constanța, deținute de un apropiat al procurorului.

La acea întâlnire, din relatarea lui Silviu Adrian Sima, reiese că Teodor Niță i-ar fi transmis să nu schimbe nimic în ceea ce privește controalele din Portul Constanța, pentru că Petrică Baicam ar fi pus la punct „un sistem care nu trebuie schimbat”. 

În plus, procurorul i-ar fi cerut șefului de la Garda de Coastă să îl informeze despre tot ce se întâmplă în Portul Constanța.

  • Câteva luni mai târziu, potrivit unor surse judiciare, Silviu Adrian Sima și mai mulți polițiști din Garda de Coastă au fost delegați de DNA Constanța pentru a efectua mai multe acte de urmărire penală, finalizate în anul 2023 cu punerea sub acuzare a lui Petrică Bacaim și Laurențiu Cicu (fostul director al Gărzii de Coastă);
  • Despre acest dosar, presa locală a arătat că DNA l-a acuzat pe Laurențiu Cicu că ar fi informat proprietarul unui yacht că polițiștii de frontieră urmau să facă un control după o sesizare cu privire la un posibil trafic de droguri (și că la cinci zile de la acel moment a organizat o petrecere pe acel yacht), iar pe Petrică Baicam că ar fi întocmit un document fals ca să îl ajute pe Cicu în timpul anchetei DNA.
  • Petrică Baicam a mai fost achitat în 2026 de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un alt dosar DNA prin care a fost acuzat că a transmis date nepublice unui jurnalist, înainte de un flagrant. 

Dosar penal fabricat pentru schimbarea din funcție a șefului de la Garda de Coastă

Doi ani mai târziu, în anul 2024, un sindicat al polițiștilor de frontieră a depus o plângere împotriva lui Silviu Adrian Sima. 

La finalul anului 2024, în acest caz a început urmărirea penală pentru fals intelectual, fals în declarații, delapidare și șantaj, dosarul fiindu-i repartizat lui Teodor Niță, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro.

Însă Teodor Niță, potrivit surselor judiciare, a urmărit mai degrabă să îl schimbe din funcție pe Sima, decât să respecte prevederile Codului de procedură penală. 

Pentru a-și construi dosarul penal care să ducă la schimbarea lui Sima din funcție, Teodor Niță a chemat la audieri mai mulți ofițeri din cadrul Gărzii de Coastă.

Un an mai târziu, aceștia le-au reclamat procurorilor Parchetului General, că stilul de anchetă a lui Teodor Niță a fost unul agresiv, orientat înspre intimidarea lor și înspre direcționarea declarațiilor în sensul dorit de procuror, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro. 

Aceleași surse judiciare au explicat că patru dintre polițiștii audiați de Niță au reclamat că există paragrafe în documentele oficiale pe care ei nu le-au spus niciodată, că unele paragrafe au fost schimbate prin intervenția procurorului și că Niță i-ar fi presat să facă anumite declarații, în caz contrar fiind amenințați că vor deveni suspecți în dosar. 

Doar în cazul unei declarații de martor luate de procurorii Parchetului General (una dintre polițistele audiate de Niță, care susține că după acest eveniment și-a dat demisia) femeia arată că cel puțin 30 de informații din declarația luată de Teodor Niță nu au fost declarate de ea, au mai precizat aceleași surse judiciare. 

Surse judiciare apropiate de anchetă au arătat pentru Digi24.ro că procurorii Parchetului General au considerat că Teodor Niță a ticluit probe nereale și falsificat probe împotriva lui Adrian Silviu Sima, în așa fel încât să susțină acuzațiile aduse șefului de la Garda de Coastă și să îl poată schimba din funcție.

Dosarul construit la acel moment de Teodor Niță a dus la plasarea lui Sima sub control judiciar (și interdicția de a ocupa funcția de conducere din cadrul Gărzii de Coastă) la începutul anului 2025.

Ulterior, dosarul a fost împărțit în două și mutat la alte parchete: 

  • Surse judiciare citate de Digi24.ro au subliniat că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și implicit Teodor Niță, nu avea în competență anchetarea infracțiunii de șantaj presupus comise de un ofițer de poliție, iar dosarul care viza această infracțiune trebuia declinat la DNA. 
  • Dosarul care viza infracțiunile de șantaj a ajuns la DNA, care l-a clasat, iar dosarul pentru fals intelectual, delapidare și fals în declarații a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Și acest dosar a fost clasat în septembrie 2026. 

În timpul audierilor, Teodor Niță l-a acuzat pe Adrian Sima că ar încerca să se răzbune pe el, că a procedat corect în momentul în care a audiat martorii și a exclus orice urmă de subiectivism din cadrul anchetei, au mai precizat surse judiciare.

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