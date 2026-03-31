Live TV

Cum au înșelat doi administratori din Oradea firme din Slovacia și Lituania cu aproape un milion de euro

Data publicării:
boabe de grau peste steagul ucrainei
Foto: Profimedia Images

Doi administratori de firme din Oradea sunt acuzați că au înșelat două societăți din Slovacia și Lituania cu aproape 900.000 de euro, în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale provenite din Ucraina. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat aparența unor plăți pentru a induce în eroare partenerii comerciali și au fost plasați sub control judiciar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, potrivit News.ro.

Cei doi suspecți sunt cetățeni româno-moldoveni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor informează că, în 30 martie, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar față de doi cetățeni româno-moldoveni cu domiciliul în Oradea, administratori ai unei societăți comerciale care are ca obiect comercializarea cerealelor, într-un dosar penal de înșelăciune în domeniul comerțului cu cereale.

Potrivit actelor de urmărire penală, în perioada 2022–2023, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al acelei societăți, i-ar fi indus și menținut în eroare pe reprezentanții a două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale (porumb și grâu provenit din Ucraina), cauzând un prejudiciu total de aproximativ 847.000 de euro.

În acest context, celălalt inculpat, cercetat pentru complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ar fi acționat în calitate de intermediar în relația cu persoanele vătămate, inclusiv prin transmiterea unor documente bancare, cu scopul de a crea aparența că datoriile au fost achitate.

Măsura controlului judiciar a fost apreciată ca fiind necesară pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal și pentru împiedicarea sustragerii inculpaților de la urmărirea penală și judecată, precizează sursa citată.

Pe durata controlului judiciar, inculpaților le-au fost impuse, între altele, obligațiile de a se prezenta la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, de a nu părăsi teritoriul României fără încuviințarea organului judiciar și de a nu comunica, direct sau indirect, cu persoanele vătămate, decât în condițiile stabilite de organul judiciar.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
