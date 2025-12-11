Live TV

Exclusiv Cum explică șefa Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București / Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

În timpul conferinței de presă tensionate de la Curtea de Apel București, de joi, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, îi transmite președintei Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Lia Savonea a explicat pentru Digi24.ro că este vorba despre o întrebare pe care a primit-o referitoare la dosarul lui Marian Vanghelie, pe care a redirecționat-o către reprezentanta Curții de Apel în relația cu presa, adică vicepreședinta Ionela Tudor. 

Clipul video din care reiese că vicepreședinta Curții de Apel București îi transmite președintei Liana Arsenie că ar fi fost sunată de „Lia” a fost publicat de Recorder.

Jurnaliștii susțin că acest moment este dovada că Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, „își exercită puterea din umbră asupra conducerii Curții de Apel București”. 

Digi24.ro a contactat-o pe Lia Savonea pentru a înțelege dacă ea este „Lia” care a sunat-o pe vicepreședinta Curții de Apel București în timpul conferinței. 

„Am primit eu o întrebare la Curte legată de dosarul lui Vanghelie, dacă eu eram la Curte când s-a judecat dosarul. Am redirecționat mesajul purtătorului de cuvânt. Nu am urmărit, nu știam dinamica, le-am zis doar că trebuie să clarificați lucrul ăsta:  Vedeți că e o întrebare pe care voi trebuie să o clarificați, era în contextul conferinței de presă”, a transmis Lia Savonea, pentru Digi24.ro. 

Ionela Tudor, vicepreședintele Curții de Apel București, este, în același timp, și purtător de cuvânt al instanței. 

Conferința de presă a fost susținută Curții de Apel București (CAB), Liana Nicoleta Arsenie, dar au participat și membrii Colegiului de conducere al CAB, care au flancat-o pe Arsenie, dar nu au vorbit pe parcursul conferinței. 

Atmosfera a fost una tensionată, existând mai multe momente în care președinta CAB a ridicat tonul la jurnaliștii prezenți în sală. Președinta CAB a încheiat conferința de presă abrupt, deși mai existau jurnaliști în sală care voiau să pună întrebări.  „Am transmis informația pe care am vrut s-o transmitem către media”, a spus Liana Arsenie și a părăsit sala. 

CITEȘTE ȘI: Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem într-o situație toxică” / „Caracter odios”

