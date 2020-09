Șeful Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu, a reacționat, la Digi24, în privința dosarului în care este acuzat că și-ar fi aprobat ilegal sute de ore suplimentare, în starea de urgență, și ar fi încasat ilegal zeci de mii de lei. Enescu spune că „este o informație care nu are niciun temei real și adevărul va ieși la iveală”.

Bogdan Enescu: După cum am mai spus și cu alte ocazii, în acest moment, și se cunoaște acest aspect, există un dosar penal la DNA înregistrat circa acum o lună de zile ca urmare a vehiculării în spațiul public a unor informații cu privire la tema despre care ați vorbit dumneavoastră mai devreme. După cum cunoașteți, în această etapă a procesului penal urmărirea penală este nepublică, drept pentru care îmi revine obligația de rezervă cu privire la furnizarea de date și informații cu privire la acest dosar.

Însă, strict pe întrebarea dumneavoastră, vă confirm că în acest moment nu am primit nicio informare oficială, o citare din partea organelor judiciare pentru a mă prezenta în fața acestora și vă asigur că în măsura în care aceasta va exista, îi voi da curs cu cea mai mare celeritate, cu cea mai mare disponibilitate, întrucât am interesul și personal și instituțional de a face lumină în acest caz și de a apăra și imaginea instituției și reputația mea profesională.

Deci, cu privire la calitatea despre care faceți referire în acest dosar nu pot să vă confirm sau să vă infirm această calitate întrucât am precizat că nu am date și informații oficiale în acest sens.

Moderator: Spun procurorii că v-ați fi aprobat singur efectuarea și plata a aproape 900 de ore suplimentare.

Este o informație care nu are niciun temei real și adevărul va ieși la iveală. Vă spun, așa, cu titlu informativ un singur amănunt. Într-o singură lună, pe timpul stării de urgență, în care activitatea mea s-a desfășurat în exclusivitate din punct de vedere profesional majoritatea timpului, au fost luate în evidență 153 de ore suplimentare, aceasta este cel mai mare număr de ore suplimentare. Iar tot un aspect tehnic este faptul că orele suplimentare plătite, pentru că sunt două elemente tehnice aici, timpul petrecut la serviciu, efectiv, evidența care există cu privire la acest aspect și orele suplimentare plătite care se încadrează în plafonul prevăzut de lege, fără nicio depășire.

Acele ore suplimentare au fost în timpul unei luni, în timpul lunii martie în care a fost instituită starea de urgență și în niciun caz nu reflectă realitatea, pentru că timpul petrecut la serviciu și în exercitarea atribuțiilor este mai mare, însă, am considerat ca o limitare de bun simți și fără să afectez, tocmai pentru că nu am vrut să forțez nota în acest sens, m-am rezumat la această evidență, însă insist că sunt aspecte tehnice și aș vrea să vă precizez și este exclus ca această situație pe care o prezentați să se datoreze vreunei acțiuni sau inacțiuni a subsemnatului întrucât evidența orelor suplimentare, plata lor și respectarea procedurii lor în legătură cu plata acestora revin unor structuri din cadrul unității asupra cărora eu nu am nicio influență și atribuțiilor lor sunt desfășurate și executate conform reglementărilor în vigoare.

Moderator: Înțeleg că v-ați rezumat la un anumit număr de ore suplimentare pe care l-ați trecut acolo pentru că vi s-a părut de bun simț și că realitatea ar fi fost că ați fi efectuat mai multe ore? Deci cum e, puneți cum credeți dumneavoastră aceste ore suplimentare?

Nu, nu le pun cum cred eu. Este o evidență întocmită de o structură din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei care se ocupă cu evidența acestor ore nu numai în cazul meu ci și în cazul celorlalți colegi care își desfășoară activitatea în instituție și vă spuneam că datorită situației operative cu care ne-am confruntat pe timpul stării de urgență, pe timpul stării de alertă și în prezent, volumul de muncă și responsabilitățile care revin unei persoane care ocupă temporar această funcție sunt mai mari și mai acaparante din punct de vedere al timpului decât programul normal de lucru de opt ore. Iar celelalte aspecte tehnice vor fi precizate și elucidate de către procurori în activitatea de cercetare.

Moderator: O altă întrebare ar fi legată de orele suplimentare pe care le-ați fi aprobat și foștilor șefi ai jandarmeriei, vorbim de colonelul Ionuț Sindile și despre generalul Constantin Florea.

Bogdan Enescu: Nu cunosc exact dacă s-a întâmplat așa ceva. Având în vedere că există foarte multe situații de natură financiar-contabilă și de natura evidenței și gestiunii fondurilor și a creditelor bugetare pe care le gestionăm, de asemenea, o multitudine de documente pe care le trec, pe care trebuie să le procesez, să le vizualizez, să le aprob, să le semnez, să le studiez, nu știu dacă există la acest moment asemenea documente sau asemenea situații, însă, dacă există ele vor fi puse de specialiștii care le gestionează la dispoziția organelor judiciare.

Moderator: Acest doar care e acum la DNA a ajuns să fie instrumentat de procurorii anticorupție în urma sesizării făcute de direcția generală de audit intern al Ministerului de Interne, cum vă explicați? Din cadrul MAI a venit această sesizare.

Deci din câte cunosc, sesizarea sau dosarul penal respectiv a fost înregistrat acum o lună, la momentul în care la nivelul structurii Jandarmeriei Române nu era în desfășurare nicio anchetă și nicio verificare a corpului de control sau a direcției de audit intern. Acestea s-au desfășurat ulterior, unele sunt încă în curs și una dintre modalitățile legale de sesizare a săvârșirii unor fapte conform codului de procedură penală este și sesizarea din oficiu. Nu știu dacă ne aflăm într-o asemenea situație sau există o altă modalitate de sesizare care stă la baza acestui dosar. Mai puțină importanță are cine a sesizat, important este să se clarifice aceste aspecte pentru ca opinia publică să nu rămână cu o imagine deformată.

Editor : Adrian Dumitru