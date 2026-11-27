Procurorii americani susțin că Andrew și Tristan Tate invocă „concepții învechite despre consimțământ” în încercarea de a evita extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. În documentele depuse la o instanță din Miami, procurorii resping atât argumentele celor doi privind consimțământul sexual, cât și obiecțiile referitoare la protejarea identității femeilor care îi acuză.

Avocații fraților Tate susțin că nedezvăluirea identității presupuselor victime limitează posibilitatea clienților lor de a se apăra, aceștia având practic „mâinile legate”. Cei doi contestă, de asemenea, menținerea lor în detenție pe durata procedurii de extrădare.

Foștii sportivi profesioniști de kickboxing, care au dublă cetățenie, americană și britanică, se află în detenție din luna iulie, când au fost arestați după ce procurorii britanici au formulat noi acuzații împotriva lor, amintește The Independent.

În documentele depuse la instanța din Miami, procurorii americani susțin că niciunul dintre cei doi frați nu a reușit să contracareze probele solide prezentate de autoritățile britanice în sprijinul cererii de extrădare. Aceștia arată că obiecțiile procedurale formulate de apărare nu au temei nici în legislația americană, nici în tratatul de extrădare dintre Statele Unite și Regatul Unit.

„Argumentele se bazează, de asemenea, pe o înțelegere eronată a acuzațiilor formulate în Regatul Unit, pe o interpretare selectivă a declarațiilor femeilor care îl acuză, pe concepții învechite despre consimțământ și pe argumente privind faptele și credibilitatea, care trebuie analizate în cadrul procesului din Regatul Unit”, se arată în documentele procurorilor, care formulează observații similare în cazul ambilor frați.

Cum interpretează frații Tate consimțământul sexual și ce spun procurorii

Una dintre principalele critici formulate de procurorii americani vizează modul în care Andrew și Tristan Tate interpretează consimțământul sexual. Potrivit acestora, ambii frați pornesc de la presupunerea eronată că acordul pentru un anumit act implică un consimțământ irevocabil pentru toate actele care au loc în cadrul aceleiași întâlniri sau al unor întâlniri ulterioare.

„Faptul că o femeie a intrat de bunăvoie într-o relație, a acceptat o întâlnire, a închiriat o cameră de hotel sau și-a dat consimțământul pentru anumite activități sexuale nu înseamnă că nu poate refuza alte acte care au avut loc în cadrul aceleiași întâlniri sau al unor întâlniri separate”, se arată în documentul depus ca răspuns la argumentele lui Andrew Tate.

„A susține contrariul ar însemna, în esență, să transformăm consimțământul inițial într-o permisiune generală pentru orice act sexual sau violent ulterior, indiferent de natura sau gravitatea acestuia, o idee care nu este susținută nici de lege, nici de logică”, subliniază procurorii.

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În cazul lui Tristan Tate, autoritățile americane arată că nici decizia unei femei de a continua o relație în care a fost supusă unor comportamente abuzive, nici acceptarea unor raporturi sexuale pe parcursul acelei relații nu echivalează cu acordul pentru alte acte de natură sexuală sau violentă.

De ce nu a fost dezvăluită identitatea femeilor care îi acuză pe frații Tate

Procurorii americani au respins și argumentul celor doi frați potrivit căruia extrădarea nu poate fi autorizată atât timp cât identitatea femeilor care îi acuză nu le este comunicată. Aceștia au explicat că folosirea unor declarații anonimizate ale presupuselor victime și ale martorilor este o practică obișnuită și acceptată în procedurile de extrădare.

Autoritățile britanice cunosc identitatea tuturor femeilor care au formulat acuzații împotriva fraților Tate. Acestea au dat declarații, au fost audiate și, în numeroase cazuri, au furnizat probe care le susțin afirmațiile, printre care fotografii, documente de călătorie, evidențe bancare, comunicații electronice și informații despre martori.

Procurorii au precizat că identitatea femeilor nu le-a fost comunicată celor doi frați „pentru a proteja viața privată și siguranța” acestora în actuala etapă a procedurilor judiciare. Numele lor vor fi dezvăluite în conformitate cu legislația britanică dacă Andrew și Tristan Tate vor reveni în Regatul Unit pentru a fi judecați, fie voluntar, fie în urma extrădării.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, se confruntă în Marea Britanie cu zece capete de acuzare pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și trei pentru agresiuni soldate cu vătămări corporale. El mai este acuzat de realizarea și distribuirea de imagini indecente cu un minor, precum și de deținerea de materiale pornografice extreme.

Fratele său, Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă cu cinci capete de acuzare pentru viol, șase pentru agresiuni soldate cu vătămări corporale, trei pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și unul pentru agresiune sexuală. Ambii frați neagă toate acuzațiile.

Editor : M.I.