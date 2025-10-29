Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. Investigație The Guardian

Rusia depune eforturi pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România, potrivit unei investigații The Guardian. Persoane apropiate de Kremlin încearcă să intervină pentru a-l elibera înainte de a fi trimis în țară.

Figuri ruse apropiate de Kremlin depun un efort de ultim moment pentru a opri extrădarea din Dubai a unui mercenar româno-francez căutat în România pentru complot la o lovitură de stat, potrivit publicației The Guardian.

Horațiu Potra, un fost legionar francez cu un trecut misterios, scrie publicația, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor către Moscova. Ancheta românească i-a acuzat pe cei trei că ar fi conspirat împreună cu aliatul lui Potra, politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Oficiali români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a obține extrădarea sa, astfel încât să fie judecat în România. Procurorul general al țării a declarat în interviuri acordate presei locale că Potra ar fi încercat să solicite azil în Rusia.

Cine coordonează efortul de a bloca extrădarea lui Potra

Efortul de a-i bloca extrădarea este condus de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, o organizație cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un cetățean moldovean fugit la Moscova, care recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a spus Spivak într-un interviu telefonic acordat luni. „Avem multă experiență și mulți oameni lucrează pentru a-l elibera”, a adăugat el, precizând că a angajat „un grup de avocați foarte reputați” în Emiratele Arabe Unite care lucrează la obținerea eliberării lui Potra și că intenționează să călătorească personal la Dubai.

La începutul acestei luni, Potra încercase prin avocații săi să anuleze mandatul de arestare emis în România, dar un judecător i-a respins cererea. Dezvăluirea aduce noi detalii despre legăturile lui Potra cu Moscova.

Cum este descris Potra de publicația The Guardian

Potra a servit în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca bodyguard pentru diverși lideri, inclusiv pentru emirul din Qatar. Ulterior a fondat mai multe companii militare private, trimițând luptători în conflictele din Republica Centrafricană și Republica Democrată Congo. Cariera și aspectul său au fost comparate cu cele ale defunctului lider al grupului Wagner, Evgheni Prigojin.

Aproximativ 300 de luptători ai lui Potra au fost capturați în ianuarie în Congo de gruparea paramilitară M23, în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale, înainte de a fi eliberați și repatriați.

Recent, Potra a atras atenția în România ca asociat apropiat al politicianului ultranaționalist pro-rus Călin Georgescu, scrie publicația.

Georgescu, un fost inginer de mediu în vârstă de 63 de ani, a obținut o victorie surpriză în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie anul trecut. Într-o decizie fără precedent, rezultatul a fost anulat de Curtea Constituțională cu câteva zile înainte de turul al doilea, în urma acuzațiilor de interferență rusă.

Acuzațiile din România

La începutul lui decembrie, Potra și aproximativ douăzeci de asociați au fost reținuți temporar în România, după ce autoritățile i-au interceptat pe drumul către București, suspectați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor. Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe dintre reședințele sale.

Conform dosarelor de urmărire penală consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și cu membrii grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după anularea rezultatului electoral, pentru a planifica o preluare violentă a puterii.

Georgescu a negat inițial că s-ar fi întâlnit cu Potra, dar și-a schimbat declarația după ce fotografii cu cei doi împreună au apărut în presa românească. Georgescu susține în continuare că nu s-au discutat niciodată planuri de revoltă.

Potra a negat anterior orice legături cu Rusia, însă s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, la o recepție de Ziua Națională organizată la ambasada rusă, și a călătorit frecvent la Moscova, potrivit fotografiilor, rezervărilor de hotel și biletelor de avion anexate dosarului procurorilor și consultate de The Guardian.

Procurorii au inclus și fotografii care arată partenera gărzii de corp a lui Georgescu pozând alături de luptători ceceni și exprimându-și sprijinul pentru președintele rus Vladimir Putin, în comentarii pe rețelele sociale. Garda de corp, care a luptat ca mercenar în Congo sub comanda lui Potra, a fost, de asemenea, prezentă la întâlnirea de la ferma de cai din decembrie.

Potra este de asemenea vizat de acuzații de evaziune fiscală în România, pentru venituri obținute în Africa din activități de mercenariat, precum și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial, potrivit mesajelor și facturilor din dosarul procurorilor.

„Poate ne vedem la sfârșitul săptămânii viitoare, începând de vineri după-amiază”, i-a scris Georgescu lui Potra într-un mesaj din august 2024, potrivit dosarului procurorilor. „Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Te rog, am nevoie de sprijin până atunci.”

Ministerul român al Justiției și Parchetul General nu au răspuns solicitărilor de comentarii cerute de The Guardian.

Surse: Rusia a dat undă verde pentru eliberarea lui Potra

Gradul de implicare directă a Moscovei în această afacere rămâne neclar. O sursă cu cunoștințe directe despre situație a declarat că autoritățile ruse „au dat undă verde” lui Spivak și Kalinin pentru a interveni în efortul de a-l elibera pe Potra.

Deși Spivak a afirmat că implicarea sa în cazul Potra este „din proprie inițiativă”, organizația sa, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu, oficial o organizație non-guvernamentală care se prezintă drept grup pentru drepturile omului, a colaborat strâns cu Ministerul rus de Externe.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu Ministerul rus de Externe și, recent, o expoziție de artă la Moscova cu lucrări ale Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian, cu sprijinul ministerului.

„Ministerul, desigur, ne susține. Ar fi greu de negat asta”, a spus Spivak, adăugând că organizația sa este formată din „mulți foști angajați ai ministerului de externe și foști ambasadori”.

Legătura cu pro-rușii din Republica Moldova

Spivak a spus că s-a implicat la solicitarea lui Kalinin, fostul lider al Partidului Regiunilor din Moldova, pro-rus, care a fugit în Rusia și de atunci recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Kalinin, căruia i s-a retras cetățenia moldovenească și deține un pașaport rus, se află sub sancțiuni ale UE și SUA pentru activități de destabilizare a Moldovei în calitate de colaborator al Kremlinului. El a promis, de asemenea, că va conduce un grup de combatanți într-un marș spre capitala Chișinău, pentru a răsturna guvernul pro-occidental al președintei Maia Sandu.

Un oficial moldovean, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru The Guardian că Kalinin este „un agent proxy rus, probabil legat de serviciile secrete ale acestora”. Kalinin nu a răspuns solicitărilor de comentarii, însă The Guardian a văzut mesaje text în care acesta discuta despre eforturile de a obține eliberarea lui Potra din închisoare.

Spivak a declarat că urma să zboare miercuri la Dubai pentru a se întâlni cu Potra, dar a recunoscut că încercarea de a opri extrădarea pare să eșueze, adăugând că, în opinia sa, mercenarul ar putea fi trimis înapoi în România chiar joi. „Situația este dificilă”, a spus el.

Editor : M.I.