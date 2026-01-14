Live TV

Cum motivează judecătorii condamnarea primarului din Cernavodă la 4 ani de închisoare

Liviu Cristian Negoiţă
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiţă. Foto: Facebook
Curtea de Apel Constanţa notează, în motivarea condamnării primarului din Cernavodă, Liviu Negoiţă, la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, că această pedeapsă corespunde gradului de pericol social concret al faptei. Potrivit judecătorilor, „exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului” şi contribuie la reeducarea sa, dar are efecte şi asupra altor persoane care, „văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni”.

Curtea de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării primarului din Cernavodă, Liviu Negoiţă, că, dacă acesta şi-ar fi îndeplinit corect atribuţiile de serviciu, prejudiciul cauzat de realizarea plăţilor nelegale nu s-ar fi produs.

„Dacă inculpatul şi-ar fi îndeplinit în mod corect atribuţiile de serviciu, respectând prevederile legale aplicabile în materia finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, precum şi obligaţiile care îi reveneau în calitate de ordonator principal de credite, prejudiciul cauzat de efectuarea plăţilor nelegale nu s-ar fi produs. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, în sensul că a prevăzut rezultatele socialmente periculoase ale faptelor sale şi a urmărit producerea acestora”, se arată în motivarea instanţei, potrivit News.ro.

Liviu Negoiţă a fost condamnat pentru că a făcut 33 de plăţi nelegale din bugetul Primăriei Cernavodă către un club sportiv.

„În perioada 10.04.2017-12.08.2019, a efectuat, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, un număr de 33 de plăţi de la bugerul UAT (...), către Clubul Sportiv Asociaţia Axiopolis Sport, în sensul că a angajat, lichidat şi ordonanţat respectivele cheltuieli din bugetul local, cu încălcarea mai multor dispoziţii legale, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, în raport de valorile sociale încălcate prin activitatea infracţională, respectiv relaţiile sociale a căror normală formare, desfăşurare şi dezvoltare nu ar fi posibilă fără asigurarea bunului mers al instituţiilor publice împotriva abuzurilor funcţionarilor public, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, respectiv o pagubă însemnată cauzată Primăriei oraşului, în sumă de 9.307.790 lei”, a precizat sursa citată.

Instanţa a subliniat că pedeapsa de patru ani de închisoare „corespunde gradului de pericol social concret al faptei comise de inculpat”.

Curtea de Apel Constanţa consideră că exemplaritatea pedepsei duce la reeducarea condamnatului, dar are şi rol de prevenţie, în sensul în care alte persoane se vor „abţine” de la săvârşirea de infracţiuni.

„Trebuie subliniat şi faptul că exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni. Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului, condiţionează caracterul preventiv al pedepsei care, întotdeauna, prin pedeapsa aplicată, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a făptuitorului. Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atât exemplaritatea, cât şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală”, se mai arată în motivare.

Liviu Negoiţă a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar decizia instanţei este definitivă. El a fost judecat pentru că a făcut plăţi nelegale de peste 9,3 milioane de lei către un club sportiv. Primarul a fost încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.

