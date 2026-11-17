Ministrul Justiției Radu Marinescu a anunțat că platforma digitală OPTIMUS, care înregistrează și transcrie automat ședințele de judecată în limba română, a ajuns la peste 1,6 milioane de cauze înregistrate, la aproximativ două luni de la lansarea la nivel național. Potrivit datelor prezentate de oficial, sistemul a transcris peste 6 milioane de minute de înregistrări, iar viteza de procesare este de circa 100 de ori mai mare decât timpul real.

Acesta a prezentat, într-o postare pe Facebook, rezultatele platformei OPTIMUS, dezvoltată de specialiștii IT ai Ministerului Justiției și ai instanțelor, prin finanțare PNRR. Sistemul înregistrează ședințele pentru fiecare cauză și transformă automat înregistrările audio în text, în limba română.

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Ministrul susține că tehnologia contribuie la reducerea duratei procedurilor judiciare și la degrevarea personalului instanțelor, în special a grefierilor, care nu mai trebuie să transcrie manual declarațiile și discuțiile din timpul ședințelor.

„Grefierul nu mai transcrie de mână, după dictare, ore și ore în șir: acum doar verifică și corectează un text, deja separat pe vorbitori”, a transmis Radu Marinescu.

Potrivit datelor din panoul de administrare OPTIMUS, la 24 octombrie 2026, în proiect erau incluse 245 de instituții judiciare, dintre care 242 configurate, și 1.023 de săli de judecată și de consiliu. Dintre acestea, 994 erau configurate. Platforma avea 6.904 utilizatori înregistrați.

În sistem fuseseră introduse 1.625.394 de cauze și 164.112 ședințe de judecată. Volumul înregistrărilor audio ajunsese la 7,71 milioane de minute, echivalentul a aproximativ 128.500 de ore.

Din acest total, 6,05 milioane de minute, respectiv aproximativ 100.800 de ore, fuseseră transcrise, ceea ce reprezintă 78% din sunetul înregistrat. Numărul transcrierilor aferente cauzelor era de 1.141.481.

Platforma a procesat și fișiere proprii ale utilizatorilor, însumând 3,21 milioane de minute de înregistrări și 44.210 transcrieri. Rata de eroare măsurată și acceptată la instalări este sub 3%, iar viteza de transcriere ajunge la aproximativ 100 de ori timpul real.

Creștere de peste patru ori a volumului de înregistrări

Ministrul Justiției a evidențiat și creșterea accelerată a utilizării platformei după lansarea la nivel național.

Dacă în perioada mai-august 2026 volumul lunar al înregistrărilor era de aproximativ 392.000 de minute, în septembrie acesta a ajuns la 1,37 milioane de minute, de 3,5 ori mai mult. Pentru octombrie, estimarea era de aproximativ 1,65 milioane de minute, adică de 4,2 ori peste nivelul inițial.

În prezent, prin intermediul platformei sunt înregistrate aproximativ 78.000 de cauze noi pe săptămână.

OPTIMUS este dimensionată pentru procesarea a 1,6 milioane de ore de ședințe pe an, echivalentul a 96 de milioane de minute. La durata medie actuală de 4,74 minute pentru o cauză înregistrată și de 5,30 minute pentru o transcriere, capacitatea ar permite procesarea anuală a aproximativ 20,2 milioane de cauze înregistrate și 18,1 milioane de transcrieri.

Raportat la media istorică de 1,2 milioane de ore de ședințe pe an, platforma ar utiliza aproximativ 75% din capacitatea disponibilă, păstrând o rezervă pentru extinderea activității.

Platforma nu presupune costuri suplimentare pentru transcrieri

Un alt avantaj prezentat de Radu Marinescu este faptul că sistemul nu depinde de licențe comerciale sau de abonamente și nu presupune costuri suplimentare în funcție de volumul de înregistrări procesate.

„Creșterea nu implică licențe sau costuri pe minut suplimentare”, a precizat ministrul.

Acesta a explicat că serviciile funcționează redundant, în două centre de date ale Ministerului Justiției. În cazul defectării unei componente, activitatea este preluată automat, iar unul dintre centrele de date poate asigura funcționarea serviciilor în cazul unei probleme la celălalt.

De asemenea, întreținerea platformei este asigurată de personal propriu, iar dezvoltarea va continua și după încheierea finanțării prin PNRR. Echipa responsabilă de proiect este desemnată prin ordin al ministrului, iar documentația tehnică este păstrată în platformă.

„Vom continua ferm digitalizarea sistemului judiciar și utilizarea noilor tehnologii în eficientizarea activității, conform programului de guvernare”, a transmis Radu Marinescu.

Editor : A.P.