Live TV

News Alert Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține Realitatea Plus în procesul licenței. CNA va ataca decizia (surse)

Data actualizării: Data publicării:
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel Bucuresti, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Bogdan Buda

Curtea de Apel București a admis miercuri, 8 aprilie, în ziua în care a fost deschis dosarul, cererea companiei care deține licența Realitatea Plus de a suspenda decizia prin care Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis suspendarea emisiei postului TV. Surse din cadrul CNA au precizat pentru Digi24.ro că această decizie va fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Potrivit reprezentanților postului Realitatea Plus, este vorba de decizia prin care CNA a suspendat emisia postului pentru neplata amenzilor. 

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026”, potrivit minutei deciziei Curții de Apel.

Prin decizia de miercuri, compania care deține licența postului Realitatea Plus a obținut temporar, printr-o procedură accelerată, amânarea aplicării deciziei CNA, până în momentul în care se va judeca procesul de fond. 

În același timp, CNA plănuiește să atace decizia Curții de Apel București la Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit unor surse din interiorul forului audiovizual. 

În ședința din 7 aprilie a CNA, a fost invocat faptul că firma care deține licența postului TV nu a plătit peste 20 de amenzi pe parcursul anului 2024. 

„Art. 57 - (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”, este temeiul legal invocat de CNA. 

Într-o altă ședință din 8 aprilie, Consiliul a respins o cerere a companiei care deține licența postului Realitatea Plus de rediscutare a sancțiunii. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Programul agențiilor LOTO în perioada Sărbătorilor de Paști. Când vor avea loc următoarele trageri
Rapoartele fiscale precompletate pentru Declarația Unică, disponibile în SPV. Ce trebuie să știe contribuabilii
Reacția Germaniei la acuzația lui JD Vance că UE se amestecă în alegerile din Ungaria
Citește mai multe
