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Curtea de Apel București a dat undă verde începerii judecății în dosarul care îl vizează pe Florian Coldea. Decizia poate fi contestată

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Florian Coldea. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
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Rechizitoriul prin care Direcția Națională Anticorupție (DNA) i-a trimis în judecată pe fostul adjunct SRI, Florian Coldea, fostul general SRI Dumitru Dumbravă (decedat între timp) și avocatul Doru Trăilă a fost întocmit legal, a decis Curtea de Apel București în procedura de cameră preliminară, dând, astfel, undă verde începerii judecății. Decizia Curții de Apel București poate fi, însă, contestată.

„Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii COLDEA FLORIAN, DUMBRAVĂ DUMITRU, TRĂILĂ DORU – FLOREL, TOCACI DAN – VICTOR (...) Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul (...) Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție (...) legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţi (...) Dispune începerea judecății în dosarul nr 4374/2/2025” este un fragment din minuta deciziei Curții de Apel București.

Decizia Curții de Apel București poate fi, însă, contestată în următoarele trei zile. 

Reamintim că, anul trecut, DNA i-a trimis în judecată pe Florian Coldea (fostul șef adjunct al SRI), Dumitru Dumbravă (fost general SRI, decedat între timp), avocatul Doru Trăilă și pe Dan Victor Tocaci.

Aceștia au fost acuzați de DNA de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

Procurorii anticorupție susțin că aceștia ar fi format un „grup infracțional organizat” prin care furnizau fără drept servicii de consultanță juridică.

În același timp, DNA menționa cazul afaceristului Cătălin Hideg, de la care a plecat dosarul, acuzându-i pe foștii generali SRI că ar fi cerut sute de mii de euro pentru a-l ajuta pe Hideg să scape de condamnarea dintr-un dosar anchetat de Parchetul European. Prejudiciul din acest dosar se ridică la 9,9 milioane de lei.

Digi24.ro a prezentat mai multe detalii din dosar, în momentul în care DNA i-a trimis în judecată:

Editor : M.G.

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