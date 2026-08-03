Guvernul a anunțat că va face recurs după ce Curtea de Apel București a suspendat luni alte cinci hotărâri adoptate de Executivul interimar, în urma contestațiilor depuse de PSD. Deciziile instanței opresc aplicarea unor măsuri privind primele acordate tinerilor la prima angajare, suspendarea permisului pentru amenzile neachitate, gestionarea a aproape 600 de milioane de euro din fonduri externe, sprijinul pentru crescătorii individuali de animale și reducerea numărului de posturi la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Guvernul a prezentat și calendarul în care au fost contestate și judecate actele normative. Potrivit Executivului, PSD a depus plângerile prealabile luni, 27 iulie, iar miercuri, 29 iulie, a atacat în instanță 11 dintre cele 12 hotărâri contestate și a cerut suspendarea acestora.

În aceeași zi, începând cu ora 14:54, la Secretariatul General al Guvernului, instituția care reprezintă Executivul în instanță, au început să ajungă citațiile pentru cele cinci procese soluționate luni. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 3 august, la ora 11:00.

Prima de până la 1.250 de lei pentru tinerii care se angajează, suspendată

Una dintre măsurile care nu mai poate fi aplicată este prima de stabilitate destinată tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Tinerii care îndeplineau aceste condiții ar fi putut primi sprijinul financiar la prima angajare pe perioadă nedeterminată, timp de doi ani, cu condiția să își păstreze locul de muncă.

În primul an, prima de stabilitate urma să fie de 1.000 de lei pe lună, iar în al doilea an suma ar fi crescut la 1.250 de lei lunar. Banii erau neimpozabili.

Guvernul a aprobat deja modalitatea de acordare a ajutorului, iar măsura urma să intre în vigoare în perioada următoare. După suspendarea hotărârii, mecanismul nu mai poate fi aplicat.

Prevederile se regăseau în Hotărârea de Guvern nr. 570/2026, adoptată la 23 iulie, prin care erau modificate și completate mai multe acte normative din domeniul ocupării forței de muncă.

Executivul prezintă măsura drept una destinată facilitării accesului tinerilor și al persoanelor vulnerabile pe piața muncii. În informarea transmisă sunt detaliate însă doar prevederile referitoare la tinerii care nu muncesc și nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională.

Atribuțiile MIPE pentru gestionarea a aproape 600 de milioane de euro, afectate

O altă hotărâre suspendată stabilea atribuțiile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în administrarea a două mecanisme financiare prin care România ar urma să primească, până în 2028, aproximativ 600 de milioane de euro. Ministerul urma să îndeplinească funcțiile de operator de program și de punct național de contact pentru Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028 și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028.

Prin primul mecanism, România ar urma să beneficieze de 304,64 milioane de euro, bani acordați de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Prin Mecanismul Financiar Norvegian, România ar urma să primească alte 291,61 milioane de euro, acordate de Norvegia.

Valoarea totală a celor două programe este de 596,25 milioane de euro. Suspendarea hotărârii nu înseamnă că România pierde automat fondurile, ci că nu pot fi aplicate modificările prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urma să primească atribuțiile necesare gestionării celor două mecanisme.

Măsura era prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 511 din 2 iulie 2026, prin care era modificată organizarea și funcționarea ministerului.

Suspendarea permisului pentru amenzile neplătite nu poate fi aplicată

Curtea de Apel București a suspendat și normele prin care urma să fie aplicată măsura suspendării dreptului de a conduce în cazul persoanelor care nu își achită amenzile contravenționale. Autoritățile fiscale locale trebuiau să înregistreze în evidența fiscală amenzile rămase definitive și să trimită contribuabilului, în cel mult 30 de zile, o somație de plată.

Persoana amendată urma să aibă la dispoziție 90 de zile pentru a achita suma datorată. În cazul în care amenda nu era plătită în acest interval, permisul de conducere putea fi suspendat.

Durata suspendării urma să fie calculată în funcție de suma neachitată: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Fracțiile de zi nu erau luate în calcul.

Somația trebuia să conțină valoarea obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începea și data la care înceta suspendarea dreptului de a conduce.

Normele stabileau responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și schimbul automat de date dintre sistemele informatice ale acestora.

Acest schimb de informații era necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea suspendării dreptului de a conduce.

Mecanismul se regăsea în Hotărârea de Guvern nr. 530 din 9 iulie 2026. În urma deciziei instanței, normele nu mai pot fi puse în aplicare.

Sprijinul pentru colectarea animalelor moarte din gospodării, suspendat

O altă măsură afectată este finanțarea colectării, transportului, depozitării și neutralizării animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali. Pentru anul 2026, Guvernul aprobase un plafon de 3,15 milioane de lei pentru această schemă de ajutor de stat.

Finanțarea trebuia să asigure continuarea schemei instituite prin Hotărârea de Guvern nr. 1.218/2024 și aprobate de Comisia Europeană, precum și predictibilitatea sumelor disponibile pentru colectarea și neutralizarea animalelor moarte.

Potrivit Guvernului, măsura era necesară pentru prevenirea răspândirii bolilor la animale, în special în contextul evoluției agresive a pestei porcine africane în România. Finanțarea ar fi contribuit și la diminuarea costurilor pentru combaterea și eradicarea bolilor, precum și la creșterea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice.

Guvernul susține că măsura era importantă și pentru respectarea normelor de biosecuritate, protejarea mediului și menținerea unui nivel ridicat al sănătății animalelor.

Plafonul fusese aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 512 din 2 iulie 2026. În urma suspendării actului normativ, suma stabilită pentru acest an nu mai poate fi folosită în baza acestei hotărâri.

Reducerea numărului de posturi de la CNCAN, oprită

Cea de-a cincea hotărâre suspendată prevedea reducerea numărului maxim de posturi din aparatul propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Numărul posturilor urma să scadă de la 182 la 180, fără a fi incluse postul de demnitar și posturile din cabinetul acestuia.

Măsura a fost adoptată în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026. Modificarea se regăsea în Hotărârea de Guvern nr. 501 din 26 iunie 2026, prin care era schimbată organizarea și funcționarea CNCAN.

După suspendarea hotărârii de către Curtea de Apel București, reducerea numărului maxim de posturi nu mai poate fi aplicată.

Guvernul a anunțat că va face recurs împotriva deciziilor pronunțate de Curtea de Apel București în cele cinci dosare.

Editor : A.D.