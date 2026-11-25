Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să ia miercuri o decizie cu privire la fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, în condiţiile în care atât procurorii DIICOT, cât şi Georgescu au contestat decizia Tribunalului Ilfov privind plasarea fostului candidat în arest la domiciliu. Decizia este aşteptată în contextul în care Călin Georgescu se află deja în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins luni ca nefondată contestaţia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucureşti de a înlocui arestul preventiv cu arestul la domiciliu. El are deja dispozitiv de monitorizare electronică.

Tribunalul Ilfov a decis, în 18 noiembrie plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, decizia nefiind definitivă. Decizia a fost contestată de procurorii DIICOT, care doresc menţinerea lui Georgescu în arest preventiv, dar şi de către Călin Georgescu, care vrea o măsură preventivă mai puţin restrictivă.

Luni, Curtea de Apel Bucureşti a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, decizia fiind definitivă. „Respinge ca nefondată contestaţia formulată de PICCJ-DIICOT. (...) Definitivă”, au transmis reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au dezbătut luni contestaţia DIICOT privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu decisă de Tribunalul Bucureşti în 9 noiembrie.

Decizia similară a Tribunalului Ilfov privind plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, luată în 18 noiembrie, a fost contestată de către DIICOT, dar şi de Georgescu.

În termenii deciziei din 18 noiembrie, dar şi ai deciziei definitive de luni, în cazul arestului la domiciliu, Călin Georgescu are obligaţia de a nu părăsi locuinţa fără permisiunea instanţei şi de a se supune restricţiilor stabilite de aceasta. El trebuie să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat, să nu comunice direct sau indirect cu reprezentantul persoanei vătămate - Răzvan Liviu Leu sau cu familia acestuia, cu Ionel Rusen şi nici cu martorii din dosar.

Citește și Cum funcționează brățara electronică purtată de Călin Georgescu: Unde este montată, ce alerte se declanșează și ce date transmite

De asemenea, pe durata arestului la domiciliu Călin Georgescu este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă, să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice şi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Ionel Rusen, inculpat în acelaşi dosar.

În 29 septembrie, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu, măsura fiind apoi prelungită.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată în 12 noiembrie într-un al treilea dosar, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Georgescu a mai fost trimis în judecată alături de Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi pentru tentativă de lovitură de stat. De asemenea, el mai este judecat şi într-un alt dosar, în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.

Editor : M.I.