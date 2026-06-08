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Curtea de Apel Bucureşti refuză să-i dea înapoi şefului Armatei telefonul ridicat de procurorii DNA

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Șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghiță, iese de la sediul DNA Militar, în București, 2 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
ȘefulArmatei, acuzat într-un dosar DNA

Curtea de Apel Bucureşti a respins luni cererea şefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, prin care solicita să-i fie restituit un telefon mobil ridicat de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei.

Pe 2 iunie, generalul Gheorghiţă Vlad a fost chemat la sediul DNA, unde a fost anunţat că are calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcţiei, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, astfel încât 20 de candidaţi nu au mai plătit taxă, trei urmând să intre în MApN după absolvire.

Procurorii i-au reţinut un telefon mobil ca probă în cadrul anchetei, iar generalul a încercat să-l recapete, atacând la Curtea de Apel ordonanţele DNA.

Pe lângă cererea pe fond, judecătorii i-au respins generalului şi o solicitare de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la dispoziţii din Codul de procedură penală şi Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

„În baza art. 29 alin. (6) din Legea nr.47/1992 republicată, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.165 alin. (2), art.166 şi art.171 Cpp, art.34 alin.(1) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi dispoziţiilor art.112 din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară. În temeiul art.250 alin.1 Cpp rap. la art.171 alin.2 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de petentul Gheorghiţă Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanţele nr.50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a PICCJ - DNA - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari şi a modului de aducere la îndeplinire. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale”, se arată în decizia instanţei, potrivit Agerpres.

ȘefulArmatei, acuzat într-un dosar DNA

Potrivit DNA, în cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiţă, prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea şi semnarea de către general-locotenent Iulian Berdilă, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu depăşirea limitelor atribuţiilor conferite de legislaţie, în condiţiile în care solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul MApN.

„Înscrisul oficial emis în condiţiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaţilor admişi iniţial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”, menţionează anchetatorii.

Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naţionale, prin afectarea relaţiilor instituţionale şi, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidaţi, prin promovarea acestora de pe locurile cu taxă pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare trei candidaţi să fie încadraţi pe posturi de ofiţer la Ministerul Apărării Naţionale.

Editor : B.P.

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