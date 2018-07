Dacian Cioloş: Protestele au efect. Oamenii au nevoie de semnale puternice şi de la Opoziţie

Protestele de stradă au avut mereu şi vor avea efect de temperare a eventualelor decizii abuzive ale Puterii. Dar strada are nevoie şi de un semnal de acţiune din partea Opoziţiei, recunoaşte fostul premier Dacian Cioloş.

Invitat la emisiunea „În faţa ta”, a vorbit deocamdată doar despre o colaborare mai strânsă cu USR şi alta mai subţire cu PNL.

Despre o eventuală candidatură la Cotroceni spune că e vorba de o decizie viitoare a partidului.

Dacian Cioloş: „Faptul că au ieşit şi ies în stradă are un efect. Dacă oamenii n-ar fi ieşit în acest ultim an azi am fi fost mult mai departe cu abuzurile pe care cei care au majoritatea în Parlament acum le-au făcut şi le fac.

În al doilea rând înţeleg foarte bine că oamenii aceştia au nevoie de semnale puternice şi din partea opoziţiei şi au nevoie să vadă că alături de efortul pe care-l fac sunt alte acţiuni concertate care să ducă la stoparea acestor abuzuri.

Sunt conştient că alături de mişcările civice şi partidele de opoziţie au un rol să dea tot mai des semnalul că într-adevăr lucrează împreună”.

