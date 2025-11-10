Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde

Cântărețul de manele Dani Mocanu este de negăsit, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Polițiștii din Argeș au mers la locuința artistului din Ștefănești pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă acesta nu era acasă. Dani Mocanu ar fi părăsit țara înainte de anunțarea deciziei instanței.

„În ceea ce privește căutarea acestor persoane, e supusă unor proceduri confidențiale. Însă să fiți încredințați că se iau toate măsurile de către stat pentru ca aceste persoane să fie căutate, găsite și aduse în fața legii, pentru a executa hotărârile pronunțate de România”, a spus la Digi24 ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Celebrul manelist a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său.

Judecătorii cu contopit pedeapsa cu o condamnare mai veche, cu suspendare. În acelaşi dosar, fratele lui Dani Mocanu, Ionuţ Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani şi 4 luni de închisoare, fiind găsit vinovat pentru tentativă de omor, lovire sau alte violenţe, tulburare a ordinii şi liniştii publice.

În plus, sentinţa prevede obligarea celor doi fraţi de a plăti către victima lor, care s-a contituit parte civilă, suma de 14.000 de euro cu titlu de daune morale, la cursul BNR din ziua plăţii, precum şi suma de 5.198 lei cu titlu de daune materiale.

Bărbatul bătut cu ranga ceruse în instanţă plata unei rente viagere, solicitare respinsă ca inadmisibilă. În plus, cei doi fraţi trebuie să plătească Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti suma de 40,99 lei reprezentând cheltuieli privind asistenţa medicală acordată victimei, şi Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti suma de 8.743,26 lei reprezentând daune materiale – cheltuieli privind asistenţa medicală acordată bărbatului pe care l-au bătut.

Editor : M.B.