Video Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare.
Fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburanţi.
În ultimii ani, instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri celebre precum Alina Bica, Ionel Arsene și Marius Iorgulescu. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene. Această jurisprudență ar putea complica și situația lui Dani Mocanu.