Video Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist

Data publicării:
Dani Mocanu și fratele său.
Sursa colaj foto: Poliția Română

Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare.

Frații Mocanu ajung astăzi în fața magistraților din Italia, fiind primul termen la care trebuie să se prezinte după ce au fost prinși în Napoli și plasați în arest la domiciliu.

În Italia se fac proceduri pentru ca cei doi să fie predați autorităților din România.

Dani Mocanu este condamnat definitiv în România la 4 ani de închisoare, pentru tentativă de omor și alte infracțiuni violente. În plus, potrivit surselor Digi24, el mai are alte dosare în curs, cu acuzații ce merg de la evaziune fiscală până la proxenetism.

Fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburanţi.

În ultimii ani, instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri celebre precum Alina Bica, Ionel Arsene și Marius Iorgulescu. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene. Această jurisprudență ar putea complica și situația lui Dani Mocanu.

Editor : C.S.

Ultimele știri
Termenul „handicap” înlocuit cu „dizabilitate” în legislație. Proiectul are scopul eliminării „conotațiilor stigmatizante”, spune USR
Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii
SUA: Restabilirea exporturilor de cereale ale Ucrainei, esențială pentru planul de pace al lui Trump
