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Dani Mocanu și luptătorul „Neveu” au fost duși la audieri la Ploiești. Dosarul în care sunt vizați

Data publicării:
Daniel (Dani) Mocanu si Ionut Nando Mocanu sunt adusi in tara pe aeroportul Otopeni, Ilfov, 20 martie 2026.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Manelistul Dani Mocanu și luptătorul Ovidiu „Neveu” au fost audiați vineri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor, în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigrii sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare, unde ispășește o pedeapsă pentru o tentativă de omor.

Mocanu a fost adus în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești pentru a da explicații în fața anchetatorilor. A fost scos din spatele gratiilor și adus sub escortă, într-un dosar în care există suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor sălbatice.

Ancheta a început în urma apariției în spațiul public a unor filmulețe în care apar mai multe animale, lei și tigri.

Anchetatorii încearcă acum să afle cu exactitate în ce condiții erau ținute aceste animale, pentru că, din informațiile Digi24, erau filmate într-o grădină zoologică improvizată din județul Dâmbovița

Dani Mocanu și fratele lui execută în acest moment o pedeapsă cu închisoarea pentru tentativă de omor.

Editor : M.B.

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