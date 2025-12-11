Live TV

De ce au fost schimbați judecătorii în dosarul lui Vanghelie. Explicațiile președintei Curții de Apel

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a răspuns joi, în cadrul unei conferințe de presă, acuzațiilor legate de direcţionarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completurilor de judecători și a explicat ce s-a întâmplat în dosarul fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie. 

„Aş începe cu cel mai important şi care a suscitat interesul media, anume cazul Vanghelie, care a avut următorul parcurs: s-a înregistrat la Curtea Apel Bucureşti la data de 4.8.2021. Cealaltă dată pe care o să o vedeţi 7.7.2015 este data înregistrării la instanţa de fond. Compunerea iniţială, pentru că şi aceste chestiuni au suscitat foarte multe discuţii în spaţiul media: judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă ca urmare a înscrierii şi promovării unui concurs, judecător Gohoreanu Alina, schimbare obiectivă ca urmare a înscrierii şi promovării unui concurs”, a detaliat Liana Arsenie.

Ea a precizat motivele pentru care şi alţi judecători au fost schimbaţi din complet.

„Judecătorul Răileanu Cătălin, schimbare obiectivă ca urmare a solicitării sale de schimbare a parcursului carierei, decizie care a excedat voinţei conducerii Curţii de Apel Bucureşti. Judecător Andreea Ionescu a fost mutată la cealaltă secţie penală din raţiuni de echilibrare a volumului de activitate, dinamica personalului la nivelul Curţii de Apel Bucureşti este foarte mare, volumul de muncă şi complexitatea cauzelor este foarte ridicat. (...) Decizia a fost luată având în vedere faptul că nu se administraseră probe, aşadar nu puteam să vorbim de vreo afectare a principiului continuităţii. Judecător Gargale Anastasia a fost delegată pentru o scurtă perioadă la Curtea de Apel Bucureşti, însă pe fondul restanţelor semnificative în motivarea hotărârilor de la Tribunalul Bucureşti, de unde a fost delegată, s-a impus neprelungirea delegării”, a transmis preşedinta Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie a afirmat că în dosarul Vanghelie termenul de prescripţie s-a împlinit în 2017, cu patru ani înainte ca dosarul să ajungă la Curtea de Apel Bucureşti.

„În final, completul a fost stabil, iar cauza a fost soluţionată în privinţa inculpatului Vanghelie, dispunându-se o singură soluţie de prescripţie a răspunderii penale şi două soluţii de achitare. (...) Termenul general de prescripţie în privinţa infracţiunii de luare de mită s-a împlinit în anul 2017. În cadrul Curţii de Apel Bucureşti în apel dosarul a fost înregistrat în anul 2021. Judecătorii au arătat că, fiind o infracţiune simplă, chiar săvârşită în modalităţi alternative, termenul de prescripţie a curs de la data comiterii, adică din anul 2007, şi s-a împlinit în 2017, cu patru ani înainte de a fi înregistrat dosarul la Curtea de Apel Bucureşti”, a precizat Liana Arsenie, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că afirmaţiile că sunt agreaţi judecătorii sensibili la sugestiile conducerii fac obiectul sesizării Inspecţiei Judiciare.

„Afirmaţiile făcute precum că inculpaţii sunt scăpaţi sunt în sine dovezi ale preconcepţiei, semnificând antepronunţarea evidentă. În principiu, judecătorul ştie care va fi soluţia abia după soluţionarea dosarului, finalizarea cercetării judecătoriei şi a procesului deliberativ. Aşa încât, în cauză, dacă direcţionăm dosarele să scape infractorul înseamnă că de la început ştim care este soluţia. Alte afirmaţii precum că sunt agreaţi sau chemaţi la Curte judecători sensibili la sugestiile conducerii sau alte astfel de afirmaţii care ar contura imixtiuni în actul de judecată, fără niciun fel de probe, fac obiectul sesizării Inspecţiei Judiciare aşa încât aceste chestiuni nu le vom dezbate”, a mai declarat Liana Arsenie.

Mai mulți foști și actuali magistrați au vorbit în documentarul Recorder despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor și despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

 

