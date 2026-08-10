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De ce era înarmat procurorul care a tras cu pistolul la o discotecă din Hunedoara. Primele declarații

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barbat cu mainile incatusate
Foto: GettyImages
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Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin reţinut pentru mai multe infracţiuni legate de nerespectarea regimului armelor susţine ca avea pistolul legal asupra sa în scop de autoapărare, el spunând ca „de mai mulţi ani” cineva încearcă să-l asasineze. Întrebat cine, magistratul a răspuns: „Mafia din Banat”.

Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul şi folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj, susţine că nu a tras cu arma şi ca o avea asupra lui în scop de autoapărare.

„Nu am tras cu arma, am luat-o ca o apărare“, a afirmat magistratul luni după amiază, la sediul Curtii de Apel Alba Iulia, unde se judecă propunerea de arestare preventivă formulată pe numele său, potrivit News.ro.

Întrebat de cine voia să se apere, procurorul a răspuns: „De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulţi ani”, el indicând în acest sens „mafia din Banat şi mafia resurselor”.

Oficiali ai Curţii de Apel Alba Iulia au transmis că şedinţa de judecată care a început la ora 16:45 nu este publică.

La ora transmiterii acestei ştiri, această şedinţă este în desfăşurare.

Procurorul a fost reţinut şi este acuzat de comiterea mai multor infracţiuni după ce a intrat într-o discotecă având asupra sa un pistol letal, pe care îl deţinea ilegal, dar şi un cuţit şi un spray lacrimogen.

Când poliţiştii i-au cerut să se legitimeze, a devenit recalcitrant. Apoi a încercat să fugă, iar când a fost prins, a folosit arma.

Incidentul a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, la discoteca din localitatea Ribiţa, judeţul Hunedoara.

Citește și: Procuror reţinut pentru 24 de ore după ce a tras cu o armă letală în timp ce era imobilizat de poliţişti

Editor : B.P.

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