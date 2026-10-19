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Exclusiv De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț

Alexandru Rotaru Data actualizării: Data publicării:
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Justiție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages
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Din articol
„Întreg sistemul de răspundere a minorilor trebuie reformat” Alte cazuri cu minori implicați

Elevul de doar 13 ani care și-a înjunghiat profesoara și un coleg a produs o nouă undă de șoc în societate, fiind unul dintre multele cazuri în care minorii din România produc acte de o cruzime de neimaginat. Digi24.ro a vorbit cu judecătorul specializat în penal cu o experiență de peste 25 de ani, Cristi Danileț, pentru a afla dacă minorul este pasibil de răspundere penală după gestul său abominabil și ce ar putea face statul pentru a preveni astfel de cazuri dramatice. 

Dr. Cristi Danileț a explicat pentru digi24.ro: 

„Încă din anul 2008, Guvernul a atenționat că progresul tehnologic şi mediul social contemporan favorizând o maturizare mai rapidă a adolescenţilor în raport cu perioada de acum 4 decenii.

Atunci propunea scăderea vârstei de la care minorii să răspundă în fața judecătorului. Dar parlamentarii nu au fost de acord, iar noul cod penal nu a adus niciun progres.

Dovada? În ultimele două decenii avem o trecere de la bullying la violență fizică școlară, avem zeci de cazuri pe an cu minori care introduc în școli arme albe, de la cuțite și bricege, până la pistoale cu aer comprimat sau chiar macete. Victimele sunt atât elevi, cât și profesori sau pedagogi.

Din păcate, profesorii nu vor să cunoască legislația. Oricât am încercat să îi conving că există norme suficiente pentru a reacționa – de la percheziții corporale și ridicarea obiectelor interzise la exmatriculare – preferă să ascundă ca „să nu aibă probleme”. Directorii sunt primii vinovați, iar diriginții și profesorii sunt profund responsabili de escaladarea gravității din școli.

„Întreg sistemul de răspundere a minorilor trebuie reformat”

Legea actuală spună că dacă un minor sub 14 ani comite o faptă gravă, el este luat din familie de către DGSSPC și dus într-un centru de protecție. Deși această lege există din anul 2004 consiliile județene nu s-au preocupat de înființarea centrelor pentru delincvenții juvenili.

Pentru acest motiv preferă fie să lase făptuitorii în aceleași familii – chipurile sub supraveghere specială - unde nu au primit educația necesară, fie să ducă agresorii în aceleași stabilimente unde sunt victimele unor abuzuri sau neglijențe luate sub protecția statului.

Practic, agresorii sunt puși lângă victime. Funcționarii din DGASPC sunt mult prea puțini pentru a interveni și deloc interesați de a proteja copii. Intervenția cu specialiști precum psihologii și asistenții sociali sunt doar formale.

Numai după ce minorii împlinesc 14 ani, poliția și justiția au competențe asupra lor. Și printre dosarele pe care le soluționăm cu adolescenți cele mai multe sunt pentru conducerea autovehiculului fără permis – faptă soldată uneori cu decesul unor pietoni sau pasageri, tâlhării, violuri, crime.

După mine, întreg sistemul de răspundere a minorilor trebuie reformat. Sunt state în care minorii răspund de la 7, 10 sau 12 ani în fața judecătorilor.

Noi dăm din umeri neputincioși și pierdem timpul cu conferințe despre bullying, neînțelegând că deja s-a trecut la nivelul următor: ce se întâmplă în multe școli din România este de-a dreptul violență școlară de cel mai înalt grad”, a explicat fostul magistrat pentru Digi24.ro.

Alte cazuri cu minori implicați

În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat un al treilea băiat care a participat la crimă. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, sunt audiate patru persoane. Este vorba despre trei băieţi cu vârste de 15, 15 şi 13 ani, care sunt principalii suspecţi, şi un martor, un tânăr de 21 de ani.

Din primele date reiese că între băieţi ar fi izbucnit o ceartă. Unul dintre prietenii băiatului ucis l-ar fi lovit pe acesta cu un topor, pe stradă, în faţa casei băiatului de 13 ani, apoi ceilalţi i-au aplicat şi ei câteva lovituri.

Când au văzut că acesta nu mai mişcă, l-au târât în curte. Iniţial, au vrut să incendieze cadavrul, dar nu au reuşit, aşa că l-au dezbrăcat, l-au pus într-o roabă şi l-au transportat în grădină. Acolo au săpat o groapă, iar după ce i-au învelit capul cu o geacă, l-au îngropat. 

Potrivit unor surse News.ro, cei care l-ar fi ucis pe băiatul de 15 ani sunt doi adolescenţi de 13, respectiv 15 ani, iar un tânăr de 21 de ani ar fi fost martor la crimă.

Un adolescent dat dispărut a fost găsit mort în județul Timiș la începutul anului curent. Din primele informații, principalii suspecți ar fi alți trei minori, iar un tânăr de 21 de ani a fost martor la crimă. Băiatul de 15 ani a fost ucis şi îngropat în curtea unei case din Cenei. Mama lui a anunţat poliţia, după ce băiatul a plecat de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors.

Amintim, un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat un paznic și un alt profesor și a fost reținut apoi de poliție.

Cele două persoane rănite au ajuns la spital. Atacul a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Presa locală scrie că presupusul atacator a publicat mai multe mesaje, inclusiv video, pe rețelele de socializare înainte de atacul care a fost surprins de camerele de supraveghere de pe holul școlii.

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