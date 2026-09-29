Decizia de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. Cum au ajuns judecătorii Curții de Apel la concluzie

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Decizia instanţei este definitivă.

Iniţial, completul de judecată a fost format din judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (şefa Secţiei I penală de la CAB) şi Cristina Grecu, care nu au reuşit să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate lui Georgescu.

În consecinţă, s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea unui al treilea magistrat, în persoana lui Dragoş Mirea, care a înclinat balanţa în sensul aplicării arestului preventiv.

Minuta deciziei:

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați.

Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT.

Desființeaza încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele:

Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați.

Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile.

Definitivă”.

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Editor : A.C.