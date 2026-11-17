Magistrații ar urma să pronunțe pe 10 decembrie decizia definitivă în dosarul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani omorât la începutul anului în localitatea Cenei, din județul Timiș. Familia victimei a contestat sentința primei instanțe și a cerut majorarea daunelor morale, precum și analizarea contribuției ambilor inculpați de 15 ani la fapta de omor calificat.

Apelul a fost formulat după hotărârea pronunțată în septembrie de Tribunalul Timiș. Unul dintre adolescenții judecați a primit măsura internării într-un centru de detenție pentru 15 ani, pentru omor calificat și profanare de cadavre. Cel de-al doilea a fost găsit vinovat pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, nu și pentru omor.

„Apelul a fost depus de către familia lui Mario Berinde și am solicitat majorarea daunelor morale stabilite pe fond și, suplimentar, analizarea contribuției celor doi minori la fapta de omor calificat. A se vedea că unul dintre minori a fost găsit vinovat doar cu privire la profanare și nu și la fapta de omor. Al treilea minor nu a răspuns penal”, a declarat marți avocatul Adrian Cuculis.

Prin sentința din 18 septembrie, Tribunalul Timiș a dispus internarea unuia dintre inculpați într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani. Din această perioadă urmează să fie scăzut timpul petrecut în reținere și arest preventiv, începând din 21 ianuarie.

Instanța a dispus și confiscarea toporului folosit în timpul atacului și a brichetei cu care a fost incendiat trupul victimei. Celuilalt adolescent de 15 ani i-a fost aplicată măsura educativă a asistării zilnice pentru șase luni, pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

În acest interval, minorul trebuie să se afle sub supravegherea Serviciului de Probațiune Timiș, să urmeze un curs de pregătire școlară sau de formare profesională și să participe la un program de consiliere psihologică. Acesta nu are voie să se apropie de celălalt inculpat, de minorul care nu răspunde penal sau de rudele victimei.

Hotărârea primei instanțe prevede și plata unor despăgubiri morale de peste un milion de euro de către adolescentul condamnat la internare, în solidar cu părinții săi. Părinților lui Mario Berinde le-au fost acordate câte 300.000 de euro, surorii sale 200.000 de euro, iar bunicilor câte 150.000 de euro. Alți patru membri ai familiei ar urma să primească fiecare câte 10.000 de euro.

Familia a cerut în apel majorarea acestor despăgubiri.

Cum s-a petrecut crima de la Cenei

Mario Berinde a fost ucis în ianuarie 2026, în localitatea Cenei. În anchetă au fost implicați doi adolescenți de 15 ani și un copil care avea 13 ani la momentul faptei.

Cei doi adolescenți de 15 ani au fost reținuți și ulterior arestați preventiv. În martie, aceștia au fost trimiși în judecată pentru omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Cel de-al treilea copil nu a putut fi tras la răspundere penală deoarece avea 13 ani, sub limita legală de 14 ani, și a fost plasat într-un centru specializat.

Surse din anchetă declarau la acel moment că motivul crimei ar fi fost invidia. Cei trei l-ar fi chemat pe Mario la locuința copilului de 13 ani sub pretextul că vor să-i arate un ATV, după care adolescentul a fost atacat. Trupul său a fost ulterior incendiat și îngropat în grădină.

Editor : A.D.