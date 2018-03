Decizia definitivă în procesul lui Vlad și Mircea Cosma, așteptată azi

E o zi decisivă pentru familia Cosma. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma şi fiul său, fostul deputat PSD Vlad Cosma, află sentinţa în dosarul în care sunt acuzaţi că au primit un milion de euro de la oameni de afaceri interesaţi să obţină contracte cu statul. În primă instanţă Mircea Cosma a primit opt ani de închisoare, iar Vlad Cosma cinci.

La ultimul termen, apărarea a cerut achitare, susţinând că probele cele mai importate ale procurorilor au fost manipulate.

„Nu îmi este teamă de nimic. Adevărul va ieşi la iveală”, spunea Vlad Cosma luna trecută.

Adevărul, aşa cum îl vede fostul deputat PSD Vlad Cosma ar însemna anularea condamnării la cinci ani de închisoare pentru el şi opt pentru tatăl lui. Un aranjament grosolan orchestrat de procurorii DNA, spune fostul șef al județului Prahova, care nu a avut nimic de adăugat la varianta fiului său.

Dacă tatăl a tăcut, fiica fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova a continuat atacul început împotriva procurorilor anticorupţie, pe care îi acuză că au fabricat probe. Andreea Cosma, parlamentar social-democrat, are propria versiune asupra anchetelor care îi vizează familia. Tatăl şi fratele ei au câte două dosare de corupţie. Ea are doar unul şi aceeaşi explicaţie.

„Nu înţelegeţi că la DNA la Ploieşti e aşa: ori te ard pe tine ori îl ard pe celălalt. Adică e simplu. Acolo e cu paradeală la cetăţeni”, spunea deputatul Andreea Cosma, la 19 februarie.

În sala de judecată, Andreea Cosma nu a vorbit, a plâns însă când a luat cuvântul tatăl său.

„Să vină nimeni, nimeni, să își bată joc de familia mea, de copiii mei, nu se poate accepta într-o societate pe care noi am pornit-o cu arma în mână. Până atunci, accept scuzele oricui pentru lucruri de nepermis pentru o persoana de vârsta mea. Nu am primit și nu am cerut de la nimeni în viața mea niciun ban. Nu accept să mi se spună eu, cetățean de onoare al peste 100 de localități, că am făcut ceva”, a declarat Mircea Cosma.

- De ce aţi plâns azi în sală?

- Pentru că am suferit patru ani din cauza procurorului Negulescu, procurorului Onea şi procuroarei Diaconu, care a făcut acest dosar, a spus Andreea Cosma.

Vlad Cosma şi-a susţinut şi el nevinovăţia şi a jucat cartea probelor fabricate.

„Mă consider nevinovat. Toți cei audiați de dumneavoastră au declarat, când au scăpat de constrângeri, că nu am cerut nimic și nu am promis să intervin la nimeni. Nu vreau să reiau povestea despre cum un fost procuror a luat decizia să mă paradească”, a spus fostul deputat.

Pe de altă parte, procurorul de şedinţă a explicat, în instanţă, că stick-ul pe care apărarea spune că, în realitate, era doar muzică, nu şi probe, ar fi fost expertizat de specialişti din cadrul SRI, care au reuşit să recupereze documente şterse între timp, documente care dovedesc că aproape un milion de euro ar fi ajuns la Mircea şi Vlad Cosma, comisioane plătite de oameni de afaceri interesaţi să obţină contracte de deszăpezire şi reparare a unor drumuri judeţene din Prahova.

