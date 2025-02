Decizia în dosarul lui Vlad Pascu, contestată şi de familia uneia dintre victime, de răniţi şi de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule

Decizia Judecătoriei Mangalia în dosarul lui Vlad Pascu, prin care acesta a fost condamnat la zece ani de închisoare, a fost contestată şi de familia uneia dintre victime, de tinerii răniţi în accident, dar şi de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care a fost obligat la plata unor daune morale de peste 1,7 milioane de euro, informează news.ro.



După ce Vlad Pascu a atacat, marţi, condamnarea primită, familia tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai, persoanele rănite în acelaşi eveniment rutier şi Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România au depus un apel la decizia Judecătoriei Mangalia din 31 ianuarie.



Toate aceste apeluri vor fi judecate la Curtea de Apel Constanţa.



Vlad Pascu a fost condamnat, în 31 ianuarie, de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, părăsirea locului accidentului.



Judecătoria Mangalia a hotărât să îi interzică lui Vlad Pascu dreptul să fie ales sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioadă de cinci ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.



Instanţa a mai stabilit ca din pedeapsa de zece ani de închisoare să i se scadă durata reţinerii şi a arestării preventivă, de la 19 august 2023 şi până în prezent.



Judecătoria Mangalia a admis în parte cererile părţilor civile de acordare a daunelor morale. Astfel, instanţa a obligta Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România să achite către familiile victimelor şi către persoanele rănite peste 1,7 milioane de euro.



În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.



Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.



Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

