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Video Decizie în dosarul azilelor ilegale. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, a soției sale și a celor trei fii

Data actualizării: Data publicării:
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii, acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare, urmează să fie aduși în fața magistraților. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, membrii familiei nu au dorit să dea declarații.

 

După ora 10:00, instanța urmează să decidă dacă cei șase suspecți (Viorel Pașca, soția lui, cei trei copii și femeia care administra azilele din Bihor) reținuți în prezent pentru 24 de ore, vor fi arestați preventiv. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.

Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau adăpostite persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice ori psihice, care nu beneficiau de îngrijirile necesare.

Viorel Pașca, în numele lor și ale poveștilor lor tragice, obținea bani de la sponsori și de la diferite persoane, spunând că îi îngrijește pe aceștia.

La momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, unde primesc asistența de care au nevoie.

Viorel Pașca a desfășurat această activitate timp de peste 20 de ani fără să fie autorizat. Acesta declara, în trecut, în cadrul unor materiale realizate de Digi24, că nu vrea să facă acest lucru legal, pentru că ar însemna să respecte niște reguli, ceea ce ar ănsemna mai puțini oameni în casele lui.

Editor : C.S.

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