Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra. Mai multe probe au fost excluse

Foto: Inquam Photos
Probele concrete eliminate

Judecătorii Curții de Apel București au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați, sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Probele eliminate de judecători sunt, practic, mai multe declarații făcute de apropiații lui Horațiu Potra în 12 decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest caz. Cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost, însă, respinse ca nefondate. 

Este vorba de mai multe declarații date în fața anchetatorilor de următorii apropiați ai lui Horațiu Potra, pe 12 decembrie 2024, în calitate de martori: 

  •  Ioan Lup, Manfred-Ioan Haptman, Cristian Sergiu Borișca, Adrian Inocențiu Comiza, Vasile Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu Mureșan, Dan-Cristian Panța, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloșoiu, Marius-Samuel Apahidean, Daniel Szanto, Dionisie Moldovan și Bogdan Lascu.

Judecătorii au invocat în acest sens dreptul martorului la tăcere și neautoincriminare.

După eliminarea acestor probe, procurorii Parchetului General au la dispoziție cinci zile (de la comunicarea încheierii) pentru a decide dacă menține trimiterea în judecată sau cere restituirea cauzei, pentru a reface dosarul.

În rest, judecătorii au respins ca nefondate celelalte cereri și excepții formulate inclusiv de Călin Georgescu și Horațiu Potra. 

Probele concrete eliminate

Este vorba de mai multe declarații făcute de apropiații lui Horațiu Potra la momentul primelor audieri din decembrie 2024, la scurt timp după ce au fost prinși de poliție în timp ce se deplasau organizat în București.

Declarațiile au fost făcute de aceștia în calitate de martori, la acel moment, iar în rechizitoriu procurorii le-au folosit pentru a arăta că au existat contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București.

De exemplu, procurorii arată că aceștia au motivat deplasarea la București prin dorința de a se distra în Centrul Vechi, a veni la un meci de fotbbal, a ridica un colet sau a ridica o diplomă.

Știre în curs de actualizare

