Decizie în premieră. Ștefan Mandachi primește daune după ce a dat în judecată statul că nu a rezolvat problema animalelor schingiuite

Omul de afaceri Ștefan Mandachi a dat în judecată statul român pentru că nu a rezolvat nici până acum problema animalelor care sunt chinuite, maltratate, aruncate în văgăuni și condamnate la moarte și la frig. Un judecător i-a dat dreptate și a obligat statul român să plătească daune morale pentru nerezolvarea acestor situații dramatice, decizia fiind o premieră pentru justiția din România.

Ștefan Mandachi a relatat pe pagina sa de Facebook cum a început acest proces și decizia care s-a luat, spunând că daunele primite, de 100 de lei, deși reprezintă o valoare infimă au un simbol uriaș.

"De-a lungul anilor, am câștigat prin muncă milioane de euro, am contribuit cu alte (și mai multe multe) milioane la bugetul de stat, dar rar mi-a fost dat să trăiesc o astfel de bucurie la ”câștigarea” sumei de 21 EURO (100 lei) .

Anul trecut am dat Statul român în judecată pentru ororile la care sunt martor în mod constant, peste tot în țară: sute de animale chinuite, câini maltratați, aruncați de pe bloc, petarde înfipte în urechile animalelor, pui zvârliți în râpe, văgăuni și iazuri, condamnați la foame, frig, moarte. În urma probatoriului administrat în fața instanței, în care am descris scenele de Evul mediu la care sunt obligat să asist atunci când găsesc animale schingiuite sau abandonate, judecătoarea a hotărât că am dreptate: statul îmi datorează DAUNE MORALE în valoare de 100 lei întrucât trebuia (și putea) să rezolve demult problema și l-a durut în pix. Suma este infimă, dar simbolul este gigantic. (Felicitări avocat Daniel Zoita).

Au fost interogați sub jurământ mai mulți martori, care au confirmat cu mâna pe Biblie, cum procedez eu de ani încoace: culeg suflete neprihănite de pe străzi, primesc acasă de la oameni animale flămânde, însetate, bătute și hăituite, care nu ar trebui să se nască dacă primăriile de prin comune și-ar face datoria și dacă infractorii agresivi fără creier, care abandonează și agresează animale ar fi băgați la zdup de către poliție (constituie caz penal orice chinuire a animalelor)", a povestit Ștefan Mandachi.

El afirmă că hotărârea judecătorească, dată în primă instanță, îl motivează și îi dă încredere.

Mandachi îndeamnă pe oricine să se adreseze instanțelor în astfel de situații și să invoce ca precedent judiciar hotărârea 837/2021: "Trăim în Europa secolului 21, nu în Evul Mediu. Exercitați-vă drepturile, de aia le aveți! Nu trăim în Belarus, trăim într-o democrație. Cum ar fi să fie despăgubiți 1.000.000 cetățeni cu 100 lei? Întrebarea mai bună e ”cum ar fi să și răspundă cineva pentru asta? Că doar despăgubirile tot din buzunarul nostru sunt și atâta vreme cât nimeni nu-i tras la răspundere... Suta de lei cu care am fost despăgubit tot eu am plătit-o parțial".

Ștefan Mandachi este un susținător al drepturilor animalelor, el fiind implicat în ultimii ani în numeroase acțiuni de protecție a drepturilor animalelor, în acțiuni de salvare a lor, de sterilizare, a inițiat campanii pentru cai, câini și urși.

"Știu că sunt mulți indivizi care mă ceartă că animalele sunt mai puțin importante decât oamenii, de ce mă agit? Însă mă întreb pe bună dreptate: ce om care urăște animalele ar putea iubi cu adevărat oamenii?", a transmis Ștefan Mandachi.