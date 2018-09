Deputat USR: Proiectul managerial al Adinei Florea „coincide până la literă” cu punctul de vedere al lui Toader

Deputatul USR Stelian Ion a declarat joi că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, nu a dat dovadă de transparenţă în ce priveşte nominalizarea candidatului la funcţia de procuror şef al DNA, adăugând că, personal, consideră că mult mai potrivit pentru această funcţie ar fi fost Andrei Bodean.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am aflat astăzi cu toţii despre nominalizarea făcută de ministrul Justiţiei referitoare la funcţia de procuror şef DNA. Este o alegere surpinzătoare. În spaţiul public toate comentariile au fost cu privire la alte persoane, pe de altă parte, eu aş vrea să fac o critică publică la adresa ministrului Justiţiei, în sensul că nu a dat dovadă de transparenţă nici de această dată, rezumându-se la a pune pe site-ul ministerului doar acele proiecte manageriale. În trecut, în urma unor astfel de interviuri se întocmea un proces verbal prin care se explica foarte clar care au fost argumentele pentru care unele candidaturi au fost înlăturate şi pentru care a fost aleasă o anumită candidatură. Domnul ministru nu ne-a explicat foarte clar care sunt motivele pentru care a ales-o pe doamna procuror Adina Florea”, a spus Stelian Ion la Parlament.

El a adăugat că proiectul managerial al Adinei Florea „coincide până la literă” cu punctul de vedere al ministrului Tudorel Toader la adresa fostului procuror şef DNA Laura Codruţa Kovesi prin care i-a cerut revocarea.

„Personal, consider că o altă persoană ar fi fost mai potrivită decât doamna Adina Florea şi vine tot din zona Constanţei, eu sunt avocat de 17 ani tot din Constanţa şi din poziţia pe care am avut-o mi s-a părut mult mai relevantă activitatea domnului procuror Andrei Bodean, spre exemplu, care a avut rezultate palpabile şi care s-a remarcat în zona anticorupţie. Nu am de adresat chestiuni critice la nivelul profesional al doamnei Florea, este cunoscută ca fiind un procuror ferm, dur, fac însă o paranteză spunând că în toată perioada în care a deţinut funcţii de conducere în Constanţa mafia constănţeană şi-a făcut de cap, Nicuşor Constantinescu şi-a făcut de cap, Radu Mazăre şi-a făcut de cap, nu avea funcţie în cadrul DNA, trebuie să spunem lucrul acesta, dar nu a putut opri activităţile infracţionale ale acestor indivizi. Andrei Bodean însă a făcut-o. I-a oprit. Pe de altă parte, nu poate fi trecut cu vederea faptul că doamna Florea are o mare vulnerabilitate, tatăl domniei sale este consilier judeţean în cadrul PSD”, a arătat Stelian Ion.

Adina Florea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în prezent delegată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, este propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru a ocupa funcţia de şef al DNA.

Sursa: Agerpres

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,