„Deputatul mitralieră” îi pune o condiție lui Iohannis pentru ca PSD să nu demareze procedura de suspendare

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu spune că i-a trimis preşedintelui două solicitări de a denunţa protocoalele instituţiilor judiciare cu SRI şi de a se delimita de acestea, de a face publice toate incerceptările ilegale pe mandate pe siguranţă naţională şi de a denunţa echipele mixte care au colaborat pentru “anchetarea şi condamnarea oamenilor nevinovaţi”.

Rădulescu susţine că, dacă preşedintele nu va face întocmai solicitării lui, le va cere colegilor din coaliţia PSD-ALDE să continue procedurile de suspendare din funcţie.

Rădulescu are solicitări şi către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi către directorul SRI, Eduard Hellvig - "să arate public" toţi procurorii şi judecătorii care au colaborat cu SRI şi au făcut abuzuri.

De asemenea, deputatul PSD le cere procurorilor din DIICOT să se dezică de Daniel Horodniceanu, care "probabil că poate fi incriminat pentru abuz de putere la un anumit moment al vieţii lui".

"Eu am făcut nişte cereri care vor fi depuse oficial astăzi (marţi - n.r.) pentru că am constatat că în ultimii ani, şi în final ieri, prin revocarea doamnei Kovesi nu înseamnă că am făcut ceva. Nu am făcut absolut nimic, pentru că va fi înlocuită o persoană cu o altă persoană.

Sistemul este acelaşi şi atunci, pentru că în aceşti ani de zile am văzut abuzuri extraordinar de mari şi neconstituţionale, şi împotriva drepturilor şi libertăţilor umane, am făcut nişte cereri.

Primul lucru, îi cer preşedintelui României să denunţe public protocoalele şi să se dezică de aceste protocale încheiate între SRI şi toate instituţiile cu care au fost încheiate, să denunţe public toate interceptările ilegale pe siguranţă naţională şi să denunţe public echipele mixte care au participat împreună cu judecătorii la judecarea, anchetarea şi condamnarea oamenilor nevinovaţi.

În caz contrar, dacă dânsul nu face acest lucru, înseamnă că acceptă statul paralel, continuă cu ceea ce a făcut şi atunci cer colegilor mei şi Coaliţiei să continuăm cu cererea de suspendare a preşedintelui României”, a declarat Cătălin Rădulescu.

“Cer ministrului Justiţiei să ceară tuturor forţelor şi instituţiilor pe care dânsul le cunoaşte să facă publice echipele de procurori şi judecători care au colaborat cu SRI.

În acelaşi timp, domnului Hellvig îi fac aceeaşi cerere oficială, ca să arate public toţi procurorii şi judecătorii care în aceşti 8-10 ani au colaborat şi au făcut ehipe mixte împreună cu SRI. (...)

Cer procurorilor (...) să se dezică de toţi procurorii care au făcut astfel de abuzuri, să îi facă publici dacă îi cunosc, iar cei din DIICOT să se dezică de procurorul Horodniceanu, care, prin ceea ce face, nu face decât un abuz de putere. Probabil că pentru asta poate fi incriminat la un anumit moment al vieţii lui”, a adăugat Cătălin Rădulescu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că discuţia privind declanşarea procedurii de suspendare a preşedintelui Iohannis va continua în partid, el susţinând că şeful statului a semnat decizia de revocare a şefei DNA la 30 de zile de la decizia CCR, ci "nu de dragul Constituţiei, şi la presiunea unor calcule personale". "Dacă voia să o revoce o revoca de la început, nu-l oprea nimenji", a afirmat Dragnea.

