Descindere DNA la sediul Consiliului Județean Brăila: procurorii ridică documente privind clubul de handbal HC Dunărea Brăila

Procurorii DNA au descins miercuri la sediul Consiliului Judeţean Brăila pentru a ridica documente referitoare la HC Dunărea Brăila, club de handbal care are ca membri fondatori CJ Brăila şi Primăria Brăila.

ACTUALIZARE 13:44 Potrivit Obiectiv Vocea Brăilei, acţiunea procurorilor ar fi fost declanşată în urma unei plângeri depuse la DNA. Conform aceloraşi informaţii, în atenţia anchetatorilor s-ar afla preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, dar şi Adrian Manole, conducătorul clubului HC Dunărea Brăila şi ginerele fostului premier şi actualului europarlamentar Mihai Tudose.

„Nu avem nimic de ascuns! Punem la dispoziţie toate documentele solicitate! Am fost şi suntem de bună credinţă, am respectat întotdeauna legislaţia nu numai în relaţia cu Consiliul Judeţean! Aş dori să subliniez că luăm partea bună a lucrurilor: prin aceste acţiuni sperăm să se termine odată cu toate acuzaţiile care-au fost lansate în spaţiul public”, a afirmat Adrian Manole preşedintele clubului pentru Obiectiv Vocea Brăilei.

Subiectul finanţării şi activităţii HC Dunărea Brăila a generat în repetate rânduri dispute în şedinţele Consiliului Judeţean Brăila.

Ancheta vine cu doar câteva zile înaintea unui meci important pentru HC Dunărea Brăila, care va întâlni sâmbătă, în Sala Polivalentă, echipa CSM Slatina într-o partidă decisivă pentru calificarea în cupele europene.

Într-o înregistrare video apărută pe reţelele de socializare, şeful compartimentului juridic al CJ Brăila, Orest Sulicu confirmă că că procurorii DNA au sosit la sediul CJ Brăila pentru a solicita documente referitoare la activitatea clubului de handbal HC Dunărea Brăila, scrie News.ro.

După finalizarea descinderilor de la CJ Brăila, preşedintele Francisk Iulian Chiriac este aşteptat să dea declaraţii cu privire la prezenţa procurorilor DNA la sediul instituţiei.

Clubul de handbal HC Dunărea Brăila este condus de Adrian Manole din noiembrie 2021. El are 39 de ani şi este ginerele fostului premier şi actual europarlamentar Mihai Tudose. A fost arbitru de fotbal şi manager general al clubului Viitorul Ianca. De la finalul lunii aprilie este şi membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal.

