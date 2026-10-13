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Video Descoperire macabră la Slatina: Criminaliștii scot sacii cu oseminte ascunși în spatele unui zid fals din capela cimitirului

Data publicării:
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Cimitirul Strehareţi din Slatina, județul Olt. Foto: captură Google Maps
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Din articol
Cum ar fi ajuns osemintele în spatele zidului Procurorii au contrazis informațiile privind victime din perioada COVID

Criminaliștii fac cercetări marți într-un cimitir din Slatina, după ce peste 20 de saci în care s-ar afla oseminte, precum și un sicriu, au fost descoperiți cu o zi înainte de muncitorii care lucrau la o capelă. Anchetatorii au spart zidul fals în spatele căruia se aflau sacii și au început să ridice rămășițele. O parte dintre oseminte au fost duse deja la Institutul de Medicină Legală, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

Criminaliștii se află de mai bine de trei ore la fața locului și cercetează spațiul ascuns din subsolul capelei. În spatele zidului fals au fost găsite și numeroase haine, alături de sacii cu oseminte.

„O parte dintre acestea au fost duse deja la IML. Mai sunt alți saci aici, în subsolul acestei capele, iar toate osemintele vor ajunge la IML, acolo unde vor fi expertizate”, a transmis reporterul Digi24 Elena Alexandru.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat luni, 12 octombrie, în jurul orei 12:30, printr-un apel la 112.

„Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în spatele unui zid din interiorul unei capele situate într-un cimitir din municipiul Slatina, ar fi fost observați mai mulți saci în care s-ar afla oseminte, precum și un sicriu”, au transmis marți reprezentanții IPJ Olt.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, pentru stabilirea împrejurărilor în care osemintele au ajuns în acel loc și luarea măsurilor legale.

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Citește și: Saci cu posibile oseminte umane și un sicriu, ascunși în spatele unui zid fals. Un nou dosar penal la cimitirul Strehareți din Slatina

Cum ar fi ajuns osemintele în spatele zidului

Autoritățile locale, care au cerut intervenția polițiștilor, susțin că descoperirea ar putea avea legătură cu modul în care cimitirul a fost administrat în trecut. Fostul proprietar ar fi revândut cavouri în care erau deja înhumate persoane. Multe dintre acestea ar fi fost dezgropate, iar locurile de veci ar fi fost ulterior vândute din nou.

Această ipoteză urmează să fie verificată de polițiști și procurori în cadrul anchetei.

Nu este prima descoperire de acest fel făcută în cimitirul din Slatina. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, 23 de cranii au fost găsite și transportate la Institutul de Medicină Legală pentru expertizare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina a anunțat că Poliția a fost sesizată pe 16 septembrie, după ce o echipă de muncitori a descoperit în pământ, în Cimitirul Ortodox Strehareț, mai multe oseminte care păreau să fie de origine umană.

„Organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Slatina s-au deplasat la fața locului și, în continuarea verificărilor, au identificat în sol rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane, depozitate în saci de rafie de culoare albă și neagră. În cadrul urmăririi penale a fost efectuată cercetarea la fața locului, fiind continuate demersurile pentru stabilirea situației de fapt și administrarea mijloacelor de probă”, au transmis procurorii.

Și în acel caz a fost deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte. Patru persoane au fost audiate, iar procurorii au precizat că urmează să fie identificate și chemate la audieri și alte persoane. Anchetatorii verifică proveniența osemintelor și dacă au fost respectate procedurile legale în cazul unor eventuale exhumări.

Procurorii au contrazis informațiile privind victime din perioada COVID

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a susținut luna trecută că în groapa comună din cimitir ar fi fost găsite persoane decedate în perioada pandemiei de COVID-19.
Edilul a acuzat fosta administrație și președintele Consiliului Județean Olt că ar fi încurajat abuzurile firmei care administra cimitirul. De asemenea, acesta a criticat ritmul anchetei și i-a cerut șefului Poliției Olt să nu mușamalizeze cazul.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina a precizat însă că informațiile potrivit cărora ar fi fost descoperite cadavre nedescompuse, că acestea ar proveni din perioada pandemiei sau că pe saci ar fi fost trecute datele înhumării nu corespund realității.

„Raportat la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi fost descoperite cadavre nedescompuse, că acestea ar proveni din perioada COVID-19 sau că sacii în care se aflau osemintele ar fi avut menționată data înhumării, precizăm că toate aceste aspecte nu corespund realității”, au transmis procurorii.

Citește și: Saci cu oase umane, într-o groapă dintr-un cimitir din Slatina. Primarul spune că fostul administrator a eliberat ilegal locuri de veci

Editor : A.D.

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