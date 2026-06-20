Un bărbat de 44 de ani din județul Prahova a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii au descoperit în mașina sa un pistol, încărcătoare și muniție, în timpul unui control de rutină efectuat în municipiul Buzău. Acesta nu deținea permis de port armă.

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 iunie, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Buzău au oprit pentru un control de rutină autoturismul condus de bărbatul din Prahova.

În timpul verificărilor, polițiștii au găsit în torpedoul mașinii o borsetă în care se afla un pistol, înfășurat într-un material textil, împreună cu mai multe încărcătoare și muniție.

Cazul a fost preluat de specialiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

„Din primele investigații, polițiștii au stabilit că persoana nu deține calitatea de deținător legal de arme și muniții, iar pistolul descoperit pare a fi din categoria armelor letale, supuse autorizării”, au precizat reprezentanții IPJ Buzău.

Polișitii au ridicat arma, încărcătoarele, muniția și borseta în care acestea erau transportate, toate fiind considerate mijloace materiale de probă. Totodată, autoturismul folosit de suspect a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, iar față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Anchetatorii încearcă să stabilească proveniența armei, traseul acesteia și eventualele legături cu alte activități infracționale.

Editor : A.P.