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Despăgubiri de sute de mii de euro pentru o familie care și-a pierdut fetița de 4 ani din cauza medicilor din Huși, în urmă cu 12 ani

Data publicării:
SPITAL HUSI
Sursa foto: Digi24
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Din articol
Hotărârea a fost atacată

Familia unei fetiţe care a decedat în urmă cu 12 ani, la vârsta de 4 ani, după ce ar fi fost tratată necorespunzător la Spitalul municipal "Dimitrie Castroian" din Huşi, trebuie să primească daune morale în valoare de 400.000 de euro pentru pierderea suferită, potrivit unei decizii luate, miercuri, de magistraţii Curţii de Apel Iaşi.

Instanţa ieşeană a menţinut decizia din luna martie a Tribunalului Vaslui, care a majorat valoarea daunelor după ce, iniţial, Judecătoria Huşi a stabilit despăgubiri de 240.000 de euro pentru şase membri ai familiei fetiţei.

"Respinge excepţia nulităţii recursurilor, invocată de intimatul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui. Respinge recursurile formulate de pârâţii Bianu Paraschiv Floreta şi Spitalul Municipal 'Dimitrie Castroian' Huşi împotriva deciziei civile nr. 397/A/2026 din 04 martie 2026, pronunţată de Tribunalul Vaslui", se arată în decizia Curţii de Apel Iaşi.

În luna martie, Tribunalul Vaslui a obligat în solidar pârâţii Bianu Paraschiv Floreta şi Spitalului Municipal 'Dimitrie Castroian' Huşi să plătească reclamantului Bedregeanu Daniel suma de 125.000 EUR, reclamantei Bedregeanu Cerasela suma de 125.000 EUR, reclamantei B.D.I., prin reprezentanţi legali Bedregeanu Daniel şi Bedregeanu Cerasela suma de 25.000 EUR, reclamantului B.D.A., prin reprezentanţi legali Bedregeanu Daniel şi Bedregeanu Cerasela suma de 25.000 EUR, reclamantei Bedregeanu Cornelia suma de 50.000 EUR şi reclamantei Iordache Mariana suma de 50.000 EUR, în echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale.

Hotărârea a fost atacată

Totodată, instanţa vasluiană a respins cererea medicului de chemare în garanţie a societăţii de asigurări Astra - prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, ca neîntemeiată.

În octombrie 2014, o familie din satul vasluian Plopi, comuna Buneşti-Avereşti, a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Municipal Huşi pentru decesul fetiţei lor în vârstă de 4 ani, căreia i s-a administrat tratament antibiotic fără să fi fost testată în prealabil.

De cealaltă parte, conducerea spitalului a susţinut că în acest caz a fost vorba despre o "evoluţie fulminantă a bolii", care a condus la decesul pacientei. Medicii au admis, însă, că fetiţei nu i s-a făcut o testare antialergică prealabilă.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului a demarat, la rândul său, cercetări în acest caz, fiind deschis dosar penal pentru moarte suspectă.

Ministerul Sănătăţii a aplicat mai multe amenzi contravenţionale, după ce a constatat, în urma verificării modului în care a fost gestionat cazul fetiţei de 4 ani, că au fost încălcate ordinul privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, protocoalele de tratament în urgenţă, protocoalele de administrare a medicamentelor, precum şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a spitalului.

Medicul pediatru care era de gardă în ziua în care fetiţa a fost adusă la spital a primit mai multe sancţiuni, inclusiv "vot de blam" din partea Colegiului Medicilor, dar a continuat să profeseze în unitatea medicală.

În urma unui proces care a durat patru ani, nu s-a găsit niciun vinovat din punct de vedere penal pentru decesul fetiţei.

Familia a ales ulterior să deschidă o nouă acţiune în instanţă, dar pe cale civilă, solicitând despăgubiri morale.

Editor : A.R.

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