Despăgubit cu 80.000 de lei pentru 3 ani de închisoare. Povestea lui Petrică Manolachi

Un tânăr din Iaşi, despăgubit cu 80.000 de lei de către stat, după ce a făcut trei ani şi patru luni închisoare pe nedrept. Din cauza unor prieteni, el a fost acuzat de complicitate la tâlhărie. A fost nevoie de 15 ani şi zeci de procese pentru ca acesta să îşi dovedească nevinovăţia.

Petrică Manolachi: Am fost prins într-o, să spunem, într-o conjunctură, dar nu cred... cum aş putea să o numesc... O eroare a sistemului.

O eroare care i-a distrus cei mai frumoși ani ai vieții lui Petrică Manolachi, un bărbat de 40 de ani din Iaşi. În 2002, când avea doar 22 de ani, a fost târât, fără a fi vinovat, într-un proces de tâlhărie. Doi prieteni de 18, respectiv 19 ani au spart un apartament, în timp ce proprietara era în casă.

Petrică Manolachi: Am fost trimis în judecată pentru complicitate în tâlhărie. În primă instanţă am fost achitat şi pus în libertate, după opt luni în detenţie în preventiv.

Parchetul a făcut recurs şi a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Pentru că ştia că este nevinovat, s-a ascuns de poliţişti şase ani şi jumătate. Ulterior a fost prins și a executat 3 ani şi patru luni de închisoare în penitenciarele din Iaşi şi Botoşani.

Petrică Manolachi: Singurul scop care mai era pentru mine era să îmi reabilitez reputaţie. Nu am crezut că o să mă mai întorc acolo după acele opt luni de zile de prevenţie. După ce am fost achitat, am zic că nu are cum, sunt judecători care judecă corect.

Curtea de Apel Suceava a decis recent că trebuie să primească 80.000 de lei daune morale.

Răzvan Hopu – avocat: Deşi suferinţa clientului meu nu poate cuantificată pecuniar, totuşi, având în vedere că viaţa lui personală a fost marcată de această condamnare, şi totodată raportat la deciziile pronunţate în cauzele similare, am putea spun că daunele morale acordate nu sunt proporţionale cu prejudiciul real şi efectiv produs clientului meu.

Petrică Manolachi: Am muncit la negru, cum muncesc şi în prezent la negru. Cazierul meu, chiar dacă am fost achitat, tot pătat este şi niciodată nu va fi şters de acolo pedeapsa de cinci ani de zile. Niciodată.

Petrică Manolachi nu se opreste aici. El este determinat să meargă până la CEDO pentru că banii obţinuţi sunt prea puţini pentru suferinţa sa.

