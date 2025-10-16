Live TV

Detalii din dosarul șefei Spitalului Militar Central. Ar fi primit 200.000 de lei dintr-un proiect european, fără să aibă activitate

florentina ionita radu 3
Florentina Ioniță-Radu. Foto: Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Facebook

Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, s-ar fi inclus într-un proiect pe fonduri europene fără să respecte procedurile legale, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. Ea ar fi încasat și peste 200.000 de lei pentru o funcție în cadrul proiectului pe care nu avea voie să o ocupe, cea de director științific, și nici nu ar fi prestat nicio activitate științifică, potrivit acelorași surse. 

Este vorba de dosarul în care procurorii DNA au făcut percheziții pe parcursul zilei de 16 octombrie. Detalii, aici

Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță, ar fi aprobat fără să aibă acest drept statul de funcții pentru un program pe fonduri europene, potrivit unor surse judiciare.

Este vorba de programul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale”, desfășurat între 2020 și 2023.

Prin aprobarea documentului în acest mod, potrivit surselor citate de Digi24.ro, s-ar fi inclus pe ea și pe alți 38 de experți în cadrul proiectului, deși ultimul cuvânt când vine vorba de aprobarea unor astfel de documente ar fi trebuit să îi revină ministrului Apărării sau șefului Statului Major al Apărării de la acea dată.

Ulterior, după aprobarea documentelor din cadrul proiectului pe fonduri europene de către Florentina Ioniță, tot ea ar fi semnat și plata salariilor aferente proiectului către 18 angajați ai Spitalului Militar, în valoare de 4,5 milioane de lei.

Potrivit surselor judiciare, cadrelor MApN le este interzis să cumuleze funcții în acest gen de situații și obligația de a veghea asupra acestui fapt îi revenea tot comandantului Spitalului Militar Central, Florentina Ioniță, lucru pe care l-ar fi omis cu bună știință.

Practic, Florentina Ioniță ar fi ocupat, fără să aibă acest drept, și funcția de director științific în cadrul programului pe fonduri europene, și ar fi încercat să ascundă acest lucru. 

Surse judiciare au mai precizat pentru Digi24.ro că Florentina Ioniță nici nu ar fi desfășurat vreo activitate științifică în acest proiect pe fonduri europene, deși ar fi încasat un salariu net de 211.668 lei.

Florentina Ioniță este acuzată în acest dosar de uzurpare de calități oficiale, 108 fapte de abuz în serviciu și alte 108 fapte de complicitate la abuz în serviciu, potrivit acelorași surse. 

Descarcă aplicația Digi Sport
