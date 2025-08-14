„Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetaţia de pe câmpul din afara municipiului Bacău. Bărbatul a fost imobilizat de îndată şi se află în custodia poliţiştilor", a transmis IPJ Bacău, citat de Agerpres.
Bărbatul se afla într-o ambulanţă a Agenţiei Naţionale a Penitenciarelor Botoşani şi era transferat la Penitenciarul Jilava.
La ieşirea de autostrada A7 către localitatea Nicolae Bălcescu, acesta a profitat de un ambuteiaj şi a sărit pe geamul ambulanţei, după care a fugit pe un teren agricol din vecinătate.
Bărbatul în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, este cercetat acum şi pentru evadare.