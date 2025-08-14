Deţinutul care a fugit, miercuri seara, dintr-o ambulanţă pe un teren agricol la ieşirea de pe autostrada A7, a fost prins de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

„Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetaţia de pe câmpul din afara municipiului Bacău. Bărbatul a fost imobilizat de îndată şi se află în custodia poliţiştilor", a transmis IPJ Bacău, citat de Agerpres.

Bărbatul se afla într-o ambulanţă a Agenţiei Naţionale a Penitenciarelor Botoşani şi era transferat la Penitenciarul Jilava.

La ieşirea de autostrada A7 către localitatea Nicolae Bălcescu, acesta a profitat de un ambuteiaj şi a sărit pe geamul ambulanţei, după care a fugit pe un teren agricol din vecinătate.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, este cercetat acum şi pentru evadare.

