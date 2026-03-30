Live TV

Diana Şoşoacă a fost chemată la Parchetul General în legătură cu efectuarea unei expertize psihiatrice

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost chemată luni, la Parchetul General, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, procurorii doresc ca Diana Şoşoacă să fie supusă unei expertize psihiatrice, însă au nevoie de acordul său pentru a demara procedura, acesta fiind motivul pentru care a fost citată luni, relatează Agerpres.

„S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituţiile sovietice: psihiatria punitivă, reminiscenţa acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. (...) Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică, tot Parchetul ăsta General plin de trădători, inculţi şi incompetenţi, care primesc ordine politice, trebuie să meargă, nu să-şi facă o expertiză, ci să fie internaţi pentru tratament psihiatric. Dacă tot vor sovietism, păi atunci să le dăm. Duceţi-vă voi la psihiatrie, înainte să le cereţi altora”, le-a spus Şoşoacă zecilor de susţinători, veniţi cu steaguri şi pancarte la sediul Parchetului General.

Săptămâna trecută, Diana Şoşoacă a fost audiată în Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European, în urma solicitării Parchetului General privind ridicarea imunităţii parlamentare, însă deocamdată nu a fost luată o decizie.

În luna septembrie 2025, Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum şi fapta de a promova în public idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj.

Diana Şoşoacă a declarat atunci că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică".

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.

Pe 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu, afirmând: „Nimeni nu l-a egalat vreodată".

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale.

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara Diana Şoşoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În decembrie 2021, o jurnalistă din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din Bucureşti din cauza neînţelegerilor legate de un interviu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
