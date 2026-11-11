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Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată pentru ultraj împotriva a doi polițiști. Ce acuzații îi aduc procurorii

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Diana Șoșoacă.
Diana Șoșoacă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Diana Şoșoacă, europarlamentar și liderul SOS România, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care este acuzată de ultraj la adresa a doi polițiști care au mers la locuința ei pentru a-i înmâna o amendă emisă după ce, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, s-a filmat în cabina de vot. Șoșoacă a refuzat să primească amenda și i-a jignit și amenințat pe polițiști, inclusiv într-o transmisie live pe rețelele de socializare.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, membră a Parlamentului European, pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj, anunță, miercuri, PICCJ, potrivit News.ro. 

„La data de 15 decembrie 2024, persoanele vătămate, polițiști în cadrul unei secții de poliție din București, s-au deplasat la domiciliul inculpatei, în vederea înmânării unei amenzi contravenționale. Aceștia și-au declinat calitatea și i-au comunicat inculpatei motivul pentru care se află la fața locului. În acest context, aflându-se într-o vădită stare de surescitare, evidențiată de afirmațiile repetate «turbez de furie», inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar (evidențiată de afirmația «Eu sunt europarlamentar. Ce căutați la un europarlamentar acasă»), a început să manifeste un comportament agresiv față de polițiști”, arată sursa citată.

Astfel, Diana Șoșoacă a refuzat să primească amenda contravențională și i-a împiedicat pe polițiști să afișeze amenda pe ușa locuinței.

„În continuare, inculpata le-a urmărit pe stradă pe persoanele vătămate, le-a adresat expresii și cuvinte jignitoare («fir-ar mama lor de scârbe»; «mama voastră de nenorociți ordinari»; «scârbe nenorocite»), ulterior amenințându-i, în mod direct, prin intermediul unei transmisii live realizate pe rețelele de socializare (TikTok și Facebook). În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă... dacă, n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă... de, de, m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai... M-am săturat»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toți pereții»; «O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii». Amenințările inculpatei au fost percepute direct de persoanele vătămate, ca urmare a vizionării imaginilor video postate de inculpată pe rețelele de socializare, fapt ce le-a generat o puternică stare de temere”, notează anchetatorii.

Ei precizează că polițiștii se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în legătură cu activitatea de înmânare a unui proces-verbal de sancționare contravențională încheiat în 24.11.2024, dată la care, cu ocazia primului tur al alegerilor prezidențiale, inculpata s-a filmat în cabina de vot și a transmis imaginile public, încălcând astfel dispozițiile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.

Editor : C.S.

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