Live TV

Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte marți la Parchetul General. Ea este vizată ca suspect într-un dosar pentru 11 infracțiuni

Data actualizării: Data publicării:
Diana Sosoaca
Diana Şoşoacă. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Diana Șoșoacă a fost citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar în care sunt vizate 11 infracțiuni. Șefa S.O.S este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Procurorii i-au transmis că dacă nu se prezintă există posibilitatea să fie adusă cu mandat. 

Potrivit citaţiei, Diana Şoşoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni); promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni); negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prev. de art 6 alin.1 din OUG nr. 31 din 2002) şi ultraj. 

Procurorii i-au atras atenţia acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat. 

Aceasta a transmis că „nu vin pe 23 (septembrie – n.red.), că n-am cum”. „Putem stabili o dată când sunt în țară. Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”, a mai precizat europarlamentarul. 

„E unul dintre primele 20 de dosare pe care le am, eram senator, dosarul 336/76/P/2021. Am o citație. Am mai fost în dosarul ăsta chemată în urmă cu 3 ani parcă”, a declarat, vineri, Diana Șoșoacă, într-o intervenție video pentru BZI, publicând citația primită. Este vorba de dosarul în care este acuzată că i-a ținut închiși în biroul ei pe jurnaliștii postului italian de televiziune RAI.

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe Youtube şi l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât «Trăiască Legiunea şi Căpitanul» care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”, spunea Şoşoacă.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Digi Sport
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Liderii Coaliției, chemați la Cotroceni: întâlnirea cu președintele...
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia...
Frederich Merz
Cum arată lista de achiziții militare ale Germaniei, de 80 de...
aeroportul international cluj napoca_fb
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
Ultimele știri
Aeroportul din Oslo, închis mai multe ore după observarea unei drone. Zborurile au fost deviate
Acordul privind funcționarea TikTok în SUA, așteptat să fie semnat de Trump săptămâna aceasta
Facebook va avea un asistent de întâlniri bazat pe inteligență artificială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”
Diana Șoșoacă.
Diana Șoșoacă a fost citată de procurori într-un dosar penal pentru promovarea ideilor legionare. Ce le-a transmis europarlamentarul
Jurgen Faff BUCURESTI - FLYLILI - CONFERINTA DE PRESA - 17 SEP 2025
Explicațiile companiei aeriene care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo. „Suntem întrebați: Ați transportat arme, diamante, aur?”
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri cibernetice și dezinformare, legate de Rusia, în timpul alegerilor din 2024
calin georgescu
Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar. Decizia Tribunalului București este definitivă
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Tatăl lui Lamine Yamal nu s-a putut abține și ”a explodat”, după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026