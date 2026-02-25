Live TV

DIICOT a atras cei mai mulți candidați pentru funcția de procuror-șef. Astăzi au loc interviurile organizate de Ministerul Justiției

Data publicării:
BUCURESTI - DIICOT - DOSARUL NORDIS - 3 FEB 2025
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Cine face parte din comisia de interviu Care sunt criteriile de evaluare  Ce urmează

Astăzi au loc interviurile pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), parchetul care a atras cei mai mulți candidați. Cinci procurori au intrat în procedura de selecție organizată de Ministerul Justiției, anume Ioana-Bogdana Albani, Alina Albu, Antonia Diaconu, Codrin Horațiu Miron și Bogdan Ciprian Pîrlog, care a participat și la interviul pentru funcția de procuror general

Interviurile organizate de Ministerul Justiției încep la 9:30, cu Ioana-Bogdana Albani, șefa Serviciului de combatere a traficului stradal de droguri din DIICOT. 

Ulterior, la 11:00, este programat interviul actualului procuror-șef al DIICOT, Alina Albu, care candidează pentru un nou mandat.

Urmează Antonia Diaconu, procurorul-șef al Serviciului Teritorial Pitești (ora 12:30), și Codrin Horațiu Miron, procurorul-șef al Serviciului Teritorial Timișoara (ora 14:00).

Ultimul candidat intervievat pentru funcția de procuror-șef DIICOT este Ciprian Pîrlog, care a participat și la interviul de luni, pentru funcția de procuror general.

În 26 februarie, sunt programate interviurile pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT: Claudia Ionela Curelaru (9.30), Alex Florenţa (11.00), Gill Julien Grigore Iacobici (ora 12.30), Aurel Cristian Lazăr (ora 14.00) şi Mihai Răzvan Negulescu (ora 15.30).

Timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 minute, iar timpul pentru întrebări şi răspunsuri este de maximum o oră.

Detalii despre interviurile pentru funcțiile de procuror general și procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție:

Cine face parte din comisia de interviu

Din comisia de interviu fac parte: ministrul Justiţiei, care este şi preşedintele comisiei de interviu; doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei; doi procurori desemnaţi de Secţia pentru procurori a CSM; un reprezentant al Institutului Naţional al Magistraturii desemnat de către Consiliul ştiinţific al acestuia; eun specialist în management, organizare instituţională şi comunícare desemnat de Academia de Studii Economice - Facultatea de Management; un psiholog din cadrul CSM ori din cadrul instanţelor sau al parchetelor.

Care sunt criteriile de evaluare

În ceea ce priveşte susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează, criteriile sunt: acunoaşterea specificului unităţii sau a structurii pentru care candídează, sub aspectul activităţii desfăşurate şi al modului de organizare; viziunea asupra modului în care candidatul înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetătenilor; identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi ale unităţii sau structurii pentru care candidează; propunerea de soluţii pentru prevenirea sau înlăturarea disfuncţiilor sau vulnerabilităţilor identificate; compatibilitatea proiectului managerial cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.

Verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare va viza următoarele aspecte: capacitatea de organizare; asumarea responsabilităţilor; rapiditatea în luarea deciziilor; rezistenţa la stres; autoperfecţionarea; capacitatea de analiză, sínteză, previziune şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung; g) iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii; capacitatea de adaptare rapidă; capacitatea de relaţionare şi comunicare; capacitatea şi dísponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii; cunoştinţele privind comunicarea publică şí interpersonală, rezolvarea conflictelor şi situaţiilor de criză; cunoştinţele de management judiciar.

Cu privire la evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează, criteriile sunt: motivaţia candidatului de a ocupa funcţia; atitudinea faţă de valorile profesiei şi ale funcţiei de conducere; aprecierile personale cu privire la nivelul de integritate, deontologie, responsabilitate, propuneri şi soluţii pentru creşterea încrederii cetăţenilor în justiţie.

 Ce urmează

Rezultatele selecţiei se vor publica în 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, iar ministrul va înainta propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

