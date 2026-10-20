DIICOT a pus din nou sechestru pe pe 184 de imobile în dosarul înșelăciunii Nordis

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe 184 de imobile şi 14 terenuri în dosarul Nordis, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi cele 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice.

DIICOT a continuat procedurile judiciare în dosarul Nordis.

„La data de 19 octombrie 2026, prin ordonanţă, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii sechestrul asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spaţii comerciale, un subsol şi 2 boxe, nefinalizate) şi 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurenţa sumei de 58 milioane de euro, toate aparţinând unor societăţi comerciale cercetate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”, a transmis DIICOT marți, într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, măsura a fost luată în continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cadrul dosarului penal, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave dispuse la data de 10.10.2025, respectiv 18.08.2026, corespunzător unui număr de 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice.

Prejudiciul reclamat cumulat este de peste 58 milioane de euro.

În luna august, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, în care au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol, fost deputat PSD, şi soţul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru mai multe infracţiuni grave, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit DIICOT, măsura îi vizează pe administratorii unui grup de firme, inculpaţi în cauză, precum şi patru societăţi comerciale, toate urmărite penal, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.

Astfel, afirmau procurorii DIICOT, 50 de noi plângeri au fost făcute de 109 păgubiţi, prejudiciul suplimentar depăşind 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro şi 17.000 de dolari.

În octombrie 2025, DIICOT a extins din nou ancheta, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi.

Până atunci 850 de persoane aveau calitatea de victime.

Editor : B.E.