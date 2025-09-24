DIICOT, ultimele informații în dosarul mailurilor de amenințare către școli și spitale, în care este audiat un elev de 17 ani

Procurorii DIICOT fac cercetări in rem pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism, în dosarul deschis după ameninţările primite pe adresele de mail ale unor școli și spitale din Bucureşti, a anunțat miercuri Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

„Având în vedere mesajele cu caracter de amenințare, transmise pe adresele oficiale de corespondență electronică ale mai multor unități spitalicești și de învățământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de art. 32 alin 4, rap. la art. 32 alin. 1 lit. a din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a precizat DIICOT miercuri, într-un comunicat, adăugând că în dosar colaborează cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Un băiat de 17 ani din Capitală a fost ridicat miercuri de polițiști, când tocmai pleca la școală, și dus la audieri la sediul poliției, în legătură cu mesajele de amenințare trimise școlilor și altor instituții.

Ulterior, s-a aflat că FBI a cerut extrădarea adolescentului după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. România a refuzat însă extrădarea.

