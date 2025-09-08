Live TV

Foto cu caracter ilustrativ.
Colaborare între serviciile de informații. Ce au transmis SRI și SIS

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), serviciul de informații din Republica Moldova. Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus.

Actualizare 18:45 Ministerul de Externe al Cehiei a anunțat că a expulzat un diplomat din Belarus.

Actualizare 18:30 Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, ar fi cel acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus, transmite ipn.md.

Acesta fusese numit în director adjunct al SIS în anul 2016, iar presa din Republica Moldova menționa despre el la acel moment că este ofițer SIS de carieră. 

Potrivit unor surse Digi24.ro, Bălan ar fi ajuns în funcție cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc. 

Știrea inițială 

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a transmis DIICOT.

Acesta, potrivit procurorilor, s-ar fi întâlnit de două ori, în Budapesta, cu ofițeri de informații din KGB al Belarus.

Procurorii DIICOT subliniază că au existat „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

Colaborare între serviciile de informații. Ce au transmis SRI și SIS

Ofițerii Serviciului Român de Informații au transmis la rândul lor că activitatea specifică din acest caz „a fost una complexă”.

SRI a precizat că această anchetă a fost realizată în parteneriat cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și că „în etapă finală a investigației” a beneficiat și de „sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova”.

„SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale”, a mai transmis SRI.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a menționat existența cazului și a precizat că vine pe fondul „acțiunilor specifice derulate de SRI” și instituțiile partenere.

„SIS reafirmă angajamentul său de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale și de a acționa constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecția securității naționale și regionale”, a transmis și SIS.

Colaborarea dintre instituțiile implicate în acest dosar a fost posibilă sub umbrela Eurojust, adică Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Urmărire Penală. 

