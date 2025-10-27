Live TV

Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA

Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Braşov Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau publice. Ea i-a prevenit pe reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale pe care le va face DSP și a beneficiat în schimb de analize medicale gratuite pentru apropiați, mai spun procurorii. 

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 24 octombrie 2025, faţă de inculpata BLĂNARU ANCUŢA-OFELIA, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, pentru săvârşirea pentru săvârşirea a trei infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, dacă faptele sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, arată DNA, într-un comunicat de presă.

Conform anchetatorilor, pe 25 martie 2025 şi 04 octombrie 2025, Ofelia-Ancuța Blănaru ar fi divulgat către reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urmează să efectueze controale la nivelul unităţii medicale, în perioadele respective, dând indicaţii acestora pentru a se pregăti corespunzător şi încălcând astfel caracterul confidenţial al inspecţiei.

„În acest context, inculpata ar fi beneficiat din partea angajaţilor spitalului de facilitarea şi urgentarea internării/externării unor persoane apropiate, de realizarea unor investigaţii medicale şi analize medicale gratuite, precum şi pentru programarea mai rapidă a acestora”, mai spun procurorii DNA.

De asemenea, pe 6 octombrie 2025, Ofelia-Ancuța Blănaru ar fi divulgat către un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, faptul că DSP Braşov urmează să efectueze o inspecţie sanitară la nivelul unităţii medicale, în ziua următoare, în scopul de a se pregăti corespunzător, încălcând astfel caracterul confidenţial al inspecţiei.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Blănaru trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care:

  • să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală.
  • să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A.
  • să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.
  • să nu exercite funcţia de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov în exercitarea căreia a săvârşit faptele sau vreo altă activitate în cadrul DSP Braşov.

Acesteia i-a fost atrasă atenția că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Procurorii DNA au făcut, în 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii în legătură cu acest caz.

