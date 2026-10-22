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Directorul general și cel comercial de la Uzina Mecanică Plopeni, acord de recunoaștere cu procurorii într-un dosar de luare de mită

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sediu uzina mecanica plopeni
Foto: Facebook / Uzina Mecanică Plopeni
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Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, inculpat pentru luare de mită în formă continuată, la domiciliul căruia procurorii DNA au găsit jumătate de milion de euro, şi Liliana Sorescu, directorul comercial al aceleiaşi unităţi, acuzată de două infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în faţa procurorilor, dosarele în acest sens fiind trimise Tribunalului Prahova.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, pe rolul Tribunalului Prahova au fost înscrise două dosare care au ca obiect „sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţie”, în baza articolului 483 din noul Cod de Procedură Penală.

În unul dintre dosare, înregistrat pe rolul instanţei de judecată miercuri, 21 octombrie, inculpatul este Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, acuzat de luare de mită în formă cotninuată. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 12 noiembrie, scrie News.ro.

În celălalt dosar, înregistrat la Tribunalul Prahova în 6 octombrie, inculpată este Liliana Sorescu, directoarea comercială a Uzinei Mecanice Plopeni, acuzată de două infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată.

Surse judiciare susţin că cei doi au încheiat acorduri prin care admit că au luat mită, primind pedepse cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii.

Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, în acelaşi dosar sunt inculpaţi, de asemenea, Mihai Rafiu, director general al SC „Uzina Mecanică Bucureşti” fiind acuzat de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale) şi administratorul mai multor societăţi comerciale, pentru complicitate la luare de mită şi dare de mită în formă continuată (2 infracţiuni).

Procurorii au stabilit că în perioada 18 decembrie 2025 - 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp, Mihai Rafiu ar fi primit de la administratorul inculpat atât direct, cât şi prin intermediul altei persoane suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranşe a câte 4.000 lei. Sumele de bani ar fi fost primite pentru iniţierea unor proceduri de achiziţie, derularea raporturilor contractuale dintre uzină şi societăţile comerciale administrate de administrator şi aprobarea plăţii facturilor emise de firmele respective.

Potrivit sursei citate, în perioada mai - iulie 2026, Tiberiu Pîrvu ar fi primit direct de la administratorul inculpat suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranşe, în scopul aprobării comenzilor şi efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu societăţile comerciale respective.

De asemenea, în cursul anului 2026, Liliana Sorescu ar fi pretins şi primit de la acelaşi administrator, în mai multe tranşe, suma totală de 24.250 lei, pentru lansarea comenzilor către societăţile comerciale administrate de acesta şi efectuarea formalităţilor necesare recepţiei bunurilor livrate.

„Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, aceeaşi inculpată ar fi primit de la reprezentantul altor societăţi comerciale aflate în relaţii contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor şi efectuarea formalităţilor necesare recepţiei bunurilor livrate de societăţile respective. Ulterior, în perioada 15 mai - 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeaşi persoană, prin intermediul inculpatului V.M., echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei”, precizează procurorii DNA.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societăţile comerciale menţionate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanţă, achiziţia de materiale şi prestări de servicii.

Sursa citată menţionează că în urma percheziţiilor efectuate la data de 23 iulie 2026, la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu au fost găsite sume de bani în numerar, în lei şi valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro. Sumele de bani au fost ridicate în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

Editor : B.E.

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